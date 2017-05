Un tren a deraiat si a intrat intr-o casa, in nordul Greciei: cel putin patru morti si cinci raniti

Un tren intercity a deraiat in nordul Greciei, patru pasageri au murit, iar alti cinci au fost grav raniti, inclusiv conductorul, a anuntat duminica, intr-un comunicat, compania feroviara de stat, relateaza The Associated Press.

Trenul, la bordul caruia se aflau 70 de pasageri, care efectua o legatura intre Atena si Salonic, a iesit in noaptea de sambata spre duminica de pe sine si a intrat intr-o casa din satul Adendro, la 40 de kilometri vest de Salonic.

“Stateam pe veranda. Am vazut o lumina puternica si am auzit o explozie teribila”, a declarat pentru AP Giorgos Mylonas, in varsta de 78 de ani.

“Apoi am vazut trenul intrand intr-o casa (din apropiere) si i-am auzit pe cei doi albanezi care locuiesc acolo strigand dupa ajutor”, a adaugat el.

Unul dintre locuitorii casei cu trei niveluri a declarat ca el si prietenul sau au sarit de la balcon.

“Am auzit o explozie teribila si ne-am speriat foarte tare”, a declarat Mir, in varsta de 26 de ani.

Locomotiva trenului a trecut prin casa, al carei parter este spatiu de depozitare. Casa se clatina acum.

Un oficial local, Mavroudis Mintsioudis, a declarat ca “intreaga casa se sprijina acum pe tren, ceea ce arata cat de puternic a fost impactul”.

Salvatori, numeroase vehicule de pompieri si ambulante se aflau la fata locului.

Politia nu lasa pe nimeni sa se apropie. Pompierii aveau un caine specia dresat sa caute intre daramaturi.