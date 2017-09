Un tanar de 18 ani a fost arestat in legatura cu atentatul de la metroul din Londra

Un tanar de 18 ani a fost arestat, sambata, in legatura cu atentatul de vineri de la metroul din Londra.Barbatul a fost retinut in zona portului Dover de Politia din Kent, anunta fortele de ordine citate de BBC News.

El a fost arestat in baza Legii terorismului (Terrorism Act).

Comisarul adjunct de la Politia Metropolitana, Neil Basu, a apreciat ca este vorba despre o arestare importanta, insa a anuntat ca nivelul alertei teroriste ramane “critic”.

30 de persoane au fost ranite, vineri dimineata, in explozia unui dispozitiv artizanal plasat intr-o rama de metrou, in statia Pearsons Green, intr-un cartier bogat din sud-vestul Londrei.

In fotografii postate pe Twitter apare o galeata alba, pe cale sa ia foc, intr-o punga pentru congelare de la supermarketul Lidl, intr-un vagon de metrou, in apropiere de usile automate, si din care ies fire electrice.