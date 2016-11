Un roman va fi in premiera negociator-sef pentru bugetul Uniunii Europene

Deputatul roman Siegfried Muresan a fost ales, joi, negociator-sef al Parlamentului European pentru bugetul anual al UE din 2018.

Muresan este primul roman ales raportor al Parlamentului pentru proiectul de buget al UE, potrivit unui comunicat.

“Este o sarcina deosebit de importanta si dificila sa negociezi un buget de 155 – 160 de miliarde de euro, dar o voi face cu mare responsabilitate.

Este foarte important sa existe continuitate si sa finantam in continuare prioritatile de crestere economica ale Uniunii Europene, cu accent pe investitii in infrastructura, cercetare, inovare, locuri de munca pentru tineri, dar si intarirea securitatii cetatenilor europeni”, a declarat Muresan,

Deputatul si-a propus ca, in 2018, Romania sa absorba foarte multe fonduri europene si, de aceea, va pune la dispozitie banii necesari in bugetul UE pentru a efectua platile la timp catre investitiile in domeniile importante din tara noastra.

“Dar trebuie si Guvernul Romaniei sa isi faca treaba si sa absoarba acesti bani. Voi lucra indeaproape si cu autoritatile de la Bucuresti pentru a ne asigura ca acest obiectiv este indeplinit de ambele parti”, a incheiat Siegfried Muresan.