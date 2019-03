Un nou caz Hexi Pharma? Perchezitii marti dimineata la firme care au vandut spitalelor dezinfectanti neconformi

Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide.

Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante pentru dezinfectia suprafetelor care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor.

In dosar se fac cercetari pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, zadarnicirea combaterii bolilor si comercializarea de produse alterate.

“Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2018, ar fi fost fabricate si comercializate catre diverse unitati spitalicesti de pe teritoriul national produse biocide utilizate la dezinfectia suprafetelor, care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor”, arata Politia Romana.

Echipele participante la operatiune sunt constituite din politisti din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, Institutului National de Criminalistica si Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.

“Anul trecut, inspectorii directiilor de sanatate publica au facut un control tematic in tara, la spitalele din tara, verificand eficacitatea anumitor biocide. Ca urmare a analizei unui numar de 15 produse, au fost constatate neconformitati pe o anumita zona de actiune la trei produse.

In urma retestarii acestora, aspectele semnalate initial au fost confirmate, prin urmare Ministerul Sanatatii a facut o plangere privind aceste produse firmelor care au comercializat aceste produse”, a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, marti dimineata, intr-o interventie telefonica la Digi24.

Ea a explicat ca nu este vorba despre dezinfectanti diluati, ci produse neconforme pentru anumite tipuri de actiune, mai exact cea fungicida.

Totodata, Pintea a spus ca nu exista nicio legatura intre ceea ce s-a intamplat la Institutul “Marius Nasta”, unde mai multi pacienti au murit dupa ce s-au infectat cu acinetobacter, si acesti dezinfectanti neconformi.

“Ce s-a intamplat la ‘Marius Nasta’ a fost un caz de focar de infectie pe care spitalul l-a raportat, lucru absolut normal. In toate spitalele din lumea aceasta exista infectii, acestea se raporteaza, problema Romaniei la un moment dat a fost ca aceste infectii nu se raportau. Anul trecut, numarul acestor infectii s-a dublat si eu am spus ca ma bucur. Asta inseamna ca am inceput sa raportam, sa fim seriosi”, a afirmat Pintea.

Vizata de perchezitiile de marti este si o firma din Prahova, Al Carina, al carei nume a aparut si in contextul scandalului Hexi Pharma, scrie Observatorul Prahovean, citand surse apropiate anchetei.

“Decamdata se fac cercetari in rem si nu audieri. Se identifica loturile cu probleme. Perchezitiile au loc la domiciliul omului de afaceri si la sediul firmei din Ploiesti”, au declarat pentru observatorulph.ro surse din randul anchetatorilor.

