Un mort si 19 de raniti la New York dupa ce o masina a intrat in pietoni in Times Square

O persoana a murit si 19 au fost ranite, joi, dupa ce o masina a intrat in plin in pietoni in Times Square, New York.

Soferul a fost arestat imediat dupa incident, transmite The Telegraph.

Politia a anuntat ca trateaza incidentul ca pe un accident, nu ca pe un act terorist. Cu toate acestea, o echipa de genisti a fost trimisa la fata locului sa verifice masina, ca masura de precautie. Potrivit unor informatii ajunse in presa, soferul era sub influenta unor substante interzise.

Cel mai recent bilant oficial anuntat de politia newyorkeza arata un mort si 19 raniti.

Potrivit Sky News, soferul are 26 de ani si este din Bronx. El era in evidenta politiei pentru o serie de infractiuni, printre care si conducerea sub influenta alcoolului.

Desi autoritatile au spus ca exclud ipoteza atentatului terorist, o echipa de genisti a fost trimisa la fata locului pentru a verifica masina, ca masura de precautie.

E posibil ca soferul sa fi fugit de la un jaf, si de aceea sa fi circulat cu asemenea viteza, informeaza Fox News. FBI lucreaza impreuna cu Politia din New York la acest caz.

CNN citeaza oficiali ai politiei si ai pompierilor care spun ca o persoana a murit.

Un martor a povestit clipele ingrozitoare prin care a trecut: “Era haos. Am vazut oameni intinsi pe jos, oameni fugind care incotro putea, fum iesind din masina”, a povestit o femeie.

“Cand am auzit un zgomot puternic m-am intors si am vazut mai multi oameni intinsi pe trotuar si masina fumegand. Cred ca circula cu peste 50 km/ora”, a spus si un barbat. De precizat ca in Times Square foarte rar circula cineva cu o asemenea viteza.

Trump a fost informat imediat dupa incident si este tinut in permanenta informat, a anuntat Casa Alba.

Soferul este un tanar care ar fi consumat substante interzise, scrie presa americana citand surse din politie, fara a preciza daca este vorba despre alcool sau droguri.