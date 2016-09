Un ministru din Guvernul Ciolos confirma ca negociaza cu Nicusor Dan pentru alegerile parlamentare

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a confirmat, miercuri, pentru Ziare.com ca negociaza cu partidul lui Nicusor Dan, Uniunea Salvati Romania, pentru alegerile parlamentare.

“Am avut discutii cu conducerea USR, partidul care doreste schimbarea modului in care se face politica in Romania si partidul care a asumat public faptul ca doreste continuarea proiectelor Guvernului Ciolos.

Solidaritatea acestor oameni curati ne-a impresionat. Eu si cativa colegi ministri si secretari de stat meditam daca am fi mai utili continuand inca doua luni proiectele punctuale sau incercand sa salvam Proiectul mare. Vom lua o decizie in urmatoarele doua saptamani”, a declarat Ghinea pentru Ziare.com.

Presedintele Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, a anuntat, marti seara, ca formatiunea sa negociaza cu cinci-sase ministri din Guvernul condus de Dacian Ciolos, dar a dorit sa ofere nume.

In schimb, in urma cu o luna de zile, Nicusor Dan a spus ca Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Dacian Ciolos se incadreaza in tiparul oamenilor pe care i-ar vrea in partidul sau.

Discutiile despre intrarea lui Ghinea in politica au aparut dupa ce acesta a declarat la Digi 24 ca va candida daca Dacian Ciolos va face acest lucru. “Nu este decizia mea. E decizia premierului Dacian Ciolos. Suntem o echipa si nu o sa fac un pas de capul meu singur”, a spus Ghinea atunci.

La sfarsitul lunii august, Dacian Ciolos a declarat ca in mod cert nu va intra intr-un partid politic, nu va infiinta o formatiune si nici nu va candida la parlamentare, insa, a precizat ca nu se impotriveste intrarii in politica a ministrilor sai.

Totusi, Ciolos a mentionat ca daca unii dintre ministri se hotarasc sa faca acest pas vor trebui sa plece din Guvern pentru a intra in campania electorala.