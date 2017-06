Un MiG 21 LanceR s-a prabusit in apropierea Aeroportului Mihail Kogalniceanu dupa o defectiune majora la motor. Pilotul s-a catapultat si este teafar

Un avion MiG 21 Lancer, al Fortelor Aeriene Romane, s-a prabusit, luni dimineata, in judetul Constanta, la 8 kilometri de Aeroportul International Mihail Kogalniceanu 3. Pilotul, care s-a catapultat, este in stare buna si a fost preluat de catre un elicopter SMURD, conform HotNews.

Locotenent-comandorul Adrian Stancu, pilot pe o aeronava MiG 21 LanceR a Fortelor Aeriene Romane, s-a catapultat astazi, 12 iunie, in jurul orei 11.15, in apropiere de aeroportul Mihail Kogalniceanu, in zona localitatii Nazarcea, judetul Constanta, in timpul executarii manevrelor de aterizare, informeaza MApN.

Pilotul este constient si se afla in stare stabila. El a fost recuperat, i s-a acordat primul ajutor la fata locului si a fost transportat pe cale aeriana la Spitalul Judetean Constanta, de unde va fi adus la Spitalul Militar din Bucuresti.

Aeronava, care se afla in dotarea Bazei 86 Aeriana “Locotenent aviator Gheorghe Mociornita” din Fetesti, decolase in jurul orei 10.00 de pe baza aeriana din Mihail Kogalniceanu pentru a executa o misiune de antrenament in cadrul exercitiului “Thracian Eagle 2017″, care se desfasoara impreuna cu fortele aeriene bulgare, potrivit MApN.

Dupa executarea misiunii, la intoarcerea catre Mihail Kogalniceanu, pe timpul executarii manevrelor de aterizare, pilotul a raportat o defectiune majora la motor, cu deteriorarea parametrilor de functionare ai acestuia. Conform procedurilor, pilotul s-a catapultat, aeronava prabusindu-se in apropierea localitatilor Culmea si Nazarcea, in afara ariilor locuite.



In prezent circa 35 de aeronave MiG 21 Lancer se afla in dotarea Fortelor Aeriene Romane, iar circa 20-25 dintre acestea sunt in serviciu activ. (HotNews)