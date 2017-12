Un medic pediatru a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu: Un adolescent a incercat sa se sinucida in lipsa imunoglobulinei

Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu la Europa FM in momentul in care a explicat situatia critica a aproape 100 de copii, a caror viata e pusa in pericol la propriu din cauza lipsei imunoglobulinei.

Medicul pediatru spune ca unul dintre adolescentii pe care ii are in grija a incercat sa-si ia viata, disperat de lipsa tratamentului.

“Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli grave. Daca nu vor ajunge azi, acum medicamentele, risca sa-si piarda viata. Si multi altii sunt in situatii similare, desi inca nu la fel de grave. Sunt adolescenti, dintre copiii mai mari, care auzind toate discutiile si simtind agitatia noastra si a parintilor si disperarea, unul a incercat sa se sinucida si celalalt vrea sa faca acelasi lucru. Imi pare rau (in lacrimi), cam asta e situatia in pediatrie”, a spus medicul Alexis Cochino la Europa FM.

Criza medicamentelor s-a acutizat in ultimele luni, dupa ce Ministerul Sanatatii a scos aceste medicamente de pe lista medicamentelor esentiale. Ministerul a cumparat in regim de urgenta cateva sute de medicamente care nu sunt insa potrivite pentru tratament.

In ciuda mitingurilor de proteste si a apelurilor disperate ale bolnavilor, Ministerul Sanatatii s-a aratat incapabil pana la acest moment sa rezolve situatia. Azi de la ora 10.00 a inceput la Guvern o intalnire intre premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, dar si sefi ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dar fara pacienti.

