Un jandarm din Teleorman a fost gasit impuscat in cap chiar in sediul Jandarmeriei din Alexandria

Un jandarm din Alexandria, in varsta de 42 de ani, s-a impuscat in cap, in noaptea de joi spre vineri, chiar in incinta sediului Jandarmeriei Teleorman. Barbatul s-a sinucis cu cateva minute inainte de a intra in post.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Teleorman, Ion Oanta, a declarat ca subofiterul a fost gasit impuscat in cap, in vestiarul subunitatii din Alexandria.

Jandarmii au chemat ambulanta, insa medicii n-au putut decat sa constate decesul colegului lor.

“Ieri, 8 martie, in jurul orei 23:50, aici la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, a fost gasit cadavrul unui subofiter care prezenta leziuni ce pareau a fi produse prin impuscare. Acesta urma sa intre in serviciu la ora 24:00, si-a luat armamentul si munitia, s-a deplasat in vestiarul subunitatii si acolo a fost gasit. Motivele producerii acestui eveniment sunt inca necunoscute.

Grupa operativa din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman a preluat cazul, sub directa coordonare a Parchetului Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti”, a declarat Oanta.

