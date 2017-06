Un incendiu uriaș a cuprins un bloc de locuințe cu 30 de etaje din Londra

În total, 200 de pompieri luptau în cursul nopții de marți spre miercuri împotriva unui incendiu uriaș care devasta un bloc de locuințe cu 30 de etaje din vestul Londrei, au anunțat serviciile de prim-ajutor, potrivit AFP.

Poliția londoneză a precizat că, “deocamdată, numai doi răniți primesc îngrijiri la fața locului după ce s-au intoxicat cu fum”.

“Poliția, brigada de pompieri și serviciile de ambulanță din Londra sunt la fața locului”, a adăugat poliția londoneză.

Ambulante au fost trimise sa intervina la incendiul de la Grenfell Tower, in nordul Londrei, relateaza The Associated Pres. Serviciul londonez de ambulanta anuntat ca a trimis 20 de echipaje de ambulanta la incendiu.

Serviciul de ambuanta londonez a anuntat ca 15 persoane au fost conduse la spital.

Fotografii publicate de martori pe rețele sociale arată întregul imobil practic în flăcări. Mai mulți martori au afirmat că s-au auzit țipete în interiorul clădirii.

Pompierii au fost chemați în jurul orei 01.15 (00.15 GMT) la incendiul care s-a declanșat în acest turn construit în anul 1974. (Agerpres)