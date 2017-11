Un europarlamentar pleaca din PSD si cere demisia lui Dragnea: Teoria complotului “statului paralel” e ridicola! Electoratul PSD e cel mai vulnerabil la coruptie

Europarlamentarul PSD Sorin Moisă a anunţat sâmbătă, pe Facebook, că pleacă din PSD, solicitându-i şi liderului partidului, Liviu Dragnea, să demisioneze de la şefia formaţiunii şi de la preşedinţia Camerei Deputaţilor, avertizând că, în caz contrar, România va fi izolată pe plan european şi i se va tăia finanţarea europeană.





Moisa analizeaza toate aspectele infierate mai ales in ultimul timp de ceea ce el numeste “gruparea Dragnea” si le demonteaza argumentat rand pe rand.

“Sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD a dezgropat, reactivat si adaptat la contextul actual al Romaniei o parte din reflexele indelung cultivate in anii national-comunismului pe care le speram definitiv depasite. Doar in 1990 partea cea mai reactionara din FSN mai folosise acest discurs, pentru a-l abandona apoi si ea si a se legitima prin discursul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si NATO.

Acum suntem din nou in situatia in care strainul rau conspira impotriva Romaniei, in care Bruxelles-ul este ostil si inamic romanilor, multinationalele ii exploateaza pe romani, George Soros este aliat cu diverse cancelarii occidentale pentru a scoate lumea in strada si se ocupa personal sa comita diverse nedreptati impotriva domnului Dragnea”, a scris Sorin Moisa pe pagina personala de Facebook.

Europarlamentarul critica inadecvarea, incompetenta, stangacia, complexele, lipsa aderentei spontane la elita europeana si occidentala a gruparii Dragnea, despre care spune ca sunt transformate in pretext de falsa mandrie nationala.

“Ce ofera PSD acum nu este patriotism, ci nationalism de tip polonez sau maghiar, frustrat, in mod steril opus Bruxelles-ului, conservator social. O forma de discurs si practica politica ce apropie tara nu doar de grupul iliberal al tarilor de la Visegrad, ci si de Rusia lui Putin”, mai atrage atentia europarlamentarul.

Sorin Moisa denunta si “lipsa halucinanta de empatie individuala sau de grup” aratata cu prilejul aniversarii lui Liviu Dragnea in ziua comemorarii celor doi ani de la Colectiv.

De asemenea, europarlamentarul critica si neprioritizarea contructiei autostrazii Targu Mures – Targu Neamt – Iasi, “durerea Moldovei, leaganul electoral al PSD”.

Moisa arata ca PSD ar trebui sa isi asume “cu prioritate” lupta impotriva coruptiei deoarece electoratul acestui partid este cel mai vulnerabil la coruptie, “la cea mica in mod direct, la cea mare in mod sistemic”.

”Nu cred cu niciun chip ca exista o majoritate tacuta furioasa care ar sta sa se reverse in strada sa stopeze ‘abuzurile justitiei’, cum spune PSD. Dimpotriva, oamenii sunt obiditi si, convinsi fiind ca ‘toti sunt niste hoti’, probabil ar tolera chiar si excese ale justitiei cata vreme ele ii lovesc pe hoti, ceea ce, evident, nu e deloc dezirabil: intr-un stat de drept si escrocii au drepturi. Sub nicio forma si cu niciun pret nu as fi de acordcu mutilarea justitiei si perpetuarea in Romania a unui model bazat pe impunitatea elitei politice in fata legii”, mai scrie europarlamentarul.

Sorin Moisa cere demisia lui Liviu Dragnea de la sefia PSD si a Camerei Deputatilor.

“Chiar daca la finalul procesului nu i s-ar dovedi vinovatia, pozitia lui Liviu Dragnea in fruntea partidului si a Parlamentului Romaniei a devenit nesustenabila oriunde in lumea civilizata. Pe 13 noiembrie, frecventabilitatea europeana si internationala a PSD, atat cat a fost ea construita in ultimii 20 de ani, a fost spulberata. Asocierea OLAF cu ancheta DNA este devastatoare si face ridicola teoria complotului ‘Statului Paralel si Ilegitim’. Dat naibii, ‘Statul’ asta daca a preluat si controlul institutiei europene antifrauda. Chiar daca in sufletul lui s-ar sti nevinovat, singurul act cu adevarat patriotic pe care il poate face acum Liviu Dragnea, daca intr-adevar iubeste Romania, este sa se retraga”, mai spune Sorin Moisa.

Europarlamentarul atrage atentia ca o acuzatie de frauda plecata de la o ancheta OLAF, cu caracter aparent sistemic, implicand o persoana de la varful statului roman care face numiri in functii cheie, va arunca in aer orice incercare a Romaniei de a justifica mentinerea unui buget important pentru propria dezvoltare dupa 2020. “Ne va costa miliarde”, avertizeaza acesta.

“Cum credeti ca poate justifica un politician dintr-o tara platitoare neta la bugetul UE propriei opinii publice alocarea de bani multi unei tari al carei numar trei in stat este acuzat in acest fel de OLAF? Cu explicatii despre statul paralel european?”, arata Moisa.

“Ce pare sa se intample acum este ca domnul Dragnea impinge Romania, pentru a se salva, inspre un proiect autoritar, pentru a justifica ignorarea reactiei Uniunii Europene si SUA la o operatiune-soc impotriva justitiei. Romanii, ‘asediati’ de Bruxelles, multinationalele si ‘tradatorii sorosisti’ din interior, vor fi chemati sa il apere pentru a nu pierde beneficiile guvernarii PSD”, mai scrie Sorin Moisa.

“Pentru toate aceste motive, astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD”, conchide europarlamentarul.