Un comisar sef si 6 politisti au fost retinuti. 115 spagi luate de la soferi in doar o luna

Comisarul sef si sase politisti de la Biroul Rutier din Politia Piatra Neamt au fost retinuti de procurorii DNA, in timp ce alti sapte agenti sunt cercetati sub control judiciar, intr-un dosar de luare de mita.

Potrivit anchetatorilor, politistii ar fi luat mita intre 50 si 400 de lei, in special de la soferii prinsi ca depaseau viteza legala. Agentii ar fi luat mita de 115 ori in mai putin de o luna, iar o parte din bani a ajuns la comisarul sef Viorel Andronic.

Andronic este acuzat de luare de mita forma continuata, potrivit unui comunicat publicat joi de catre DNA.

Tot de luare de mita, dar si alte infractiuni, sunt acuzati si ceilalti sase politisti retinuti, care vor fi prezentati Curtii de Apel Bacau, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Procurorii de la DNA Bacau sustin ca politistii opreau soferi in trafic pentru depasirea limitei de viteza sau alte abateri si, in loc sa le dea amenda, le cereau bani, pe care ii bagau in propriul buzunar.

Anchetatorii au aratat ca in acelasi dosar sunt urmarite penal si alte persoane, insa nu au specificat cine sunt acestea.

Retinerile vin dupa ce cel putin zece politisti de la Biroul Rutier Piatra Neamt au fost audiati, miercuri seara, de catre procurorii DNA Bacau.