Un avion s-a prabusit in Kathmandu, Nepal: Cel putin 50 de oameni au murit

Cel putin 50 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui avion de pasageri in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii, potrivit unui purtator de cuvant al armatei nepaleze.

Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, din Bangladesh.

Un purtator de cuvant al armatei nepaleze, citat de agentia Reuters, a precizat ca minimum 50 de persoane au murit in urma prabusirii avionului, iar sansele de a mai gasi alti supravietuitori sunt aproape inexistente.

Oficialii nepalezi nu au oferit deocamdata informatii despre eventuali supravietuitori, dar cativa martori au precizat ca aeronava a fost cuprinsa de flacari si s-a dezintegrat la contactul cu solul.

“67 de pasageri si 4 membri ai echipajului se aflau la bordul avionului. Pana in prezent, 20 de raniti au fost transportati la spital. Politia si armata intervin pentru a descarcera persoanele aflate in avion”, a anuntat purtatorul de cuvant al aeroportului din Kathmandu.

Pompierii au reusit sa stinga incendiul care a cuprins o parte a avionului si au precizat ca mai multe persoane au fost gasite decedate.