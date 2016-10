Un adolescent de 15 ani cu rujeola a murit la spital

Un adolescent de 15 ani a murit, joi dimineata, la cateva zile dupa ce a fost diagnosticat cu rujeola. Moartea baiatului a survenit in conditiile in care el suferea de o boala congenitala.

“S-a internat duminica seara, in jurul orei 19:00. A ajuns la Unitatea de Primire Urgente cu disfunctie ventilatorie, cu bronhopneumonie, pe rujeola.

A fost internat la Contagioase. Starea sa s-a agravat progresiv luni dupa-masa, in a doua zi de internare, motiv pentru care a fost transferat, prin sectia de Pediatrie, la Terapie Intensiva. Decesul s-a inregistrat joi, la ora 08:40″, a declarat dr. Dorin Lazar, seful Sectiei Pediatrie II a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, transmite Arad Online.

Medicul a explicat ca adolescentul suferea de o boala congenitala metabolica – boala Niemann Pick.

“E o boala congenitala care afecteaza intreaga economie a organismului prin depozitarea unor substante straine organismului in creier, in ficat, in splina, in rinichi, in plamani si care afecteaza dezvoltarea somatica (fizica), psihica si intelectuala”, a spus dr. Dorin Lazar, care a precizat ca adolescentul nu a urmat niciun tratament pentru aceasta boala.

Medicul a adaugat ca baiatul, care nu ar fi fost vaccinat, a luat rujeola de la verisori.

“A facut, deci, rujeola care a evoluat, timp de o saptamana acasa si, in evolutie, spre sfarsit, a facut o complicatie. O situatie care e frecventa la evolutia unor rujeole cu forme grave. A facut o complicatie pulmonara cu insuficienta respiratorie marcata, cu stopuri repetate, a fost intubat, perfuzat, i s-au administrat antibiotice si evolutia lui a fost, din nefericire, spre deces, inregistrat la patru zile de la internare”, a adaugat seful Sectiei Pediatrie II.

Amintim ca Ministerul Sanatatii a anuntat ca in Romania exista o epidemie de rujeola si ca trei bebelusi murisera din aceasta cauza.