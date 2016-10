Ultima dezbatere Clinton versus Trump: Rusia, Mosul si scandalul sexual

Imigratia, relatia cu Rusia si economia sunt principalele teme abordate de cei doi candidati la presedintia Statelor Unite in ultima dezbatere electorala dinainte de alegerile din 8 noiembrie.

In plus, Donald Trump a refuzat sa spuna clar daca va accepta rezultatul alegerilor pentru Casa Alba, indiferent daca le va castiga sau pierde. “Ma voi uita cand vine momentul”, a declarat el, in conditiile in care, recent, a formulat numeroase acuzatii ca scrutinul este fraudat, relateaza AP.

Hillary Clinton a castigat aceasta ultima dezbatere, cu 52% la 39%, potrivit unui sondaj realizat de CNN in randul telespectatorilor.

ROMANIA

Romania a fost invocata in dezbatere, in discutia despre dreptul femeilor la avort.

Hillary Clinton a explicat ca ea sustine dreptul femeilor de a face avorturi tarzii in sarcina, spunand ca Guvernul Statelor Unite nu ar trebui sa se amestece in deciziile “cele mai personale”, cu atat mai mult cand acestea vizeaza chestiuni legate de sanatate.

“Aceasta este una dintre cele mai grele decizii posibile pe care trebuie sa le ia orice femeie si familia ei si nu cred ca ar trebui luata de Guvern”, a spus Clinton.

Ea a povestit ca a mers in tari unde avortul era interzis, precum Romania. “Am fost in tari unde Guvernul obliga femeile sa faca avort, precum China, sau unde obliga femeile sa nasca, precum in Romania”, a declarat ea.

Democrata l-a acuzat pe rivalul ei republican ca a cerut ca femeile sa fie pedepsite, daca avorturile vor deveni ilegale si ele totusi recurg la aceasta masura.

Trump a facut anterior o declaratie in acest sens, dar a dat publicitatii apoi un comunicat in care a spus ca nu aceasta este pozitia sa.

RUSIA

In alta ordine de idei, republicanul Donald Trump nu este de acord cu concluziile la care au ajuns oficiali din serviciile de informatii americane, potrivit carora Rusia se afla in spatele atacurilor informatice care au vizat Partidul Democrat si mailurilor publicate ulterior.

In replica, democrata Hillary Clinton a atras atentia ca o parte dintre politicile externe ale lui Trump sunt mai degraba in interesul Rusiei si ca el le-a cerut personal hackerilor rusi sa ii gaseasca mailurile. Fostul secretar de Stat a subliniat ca Rusia a accesat conturile de mail ale echipei sale de campanie si a publicat, prin intermediul WikiLeaks, mesaje confidentiale, tocmai pentru a-l ajuta pe Trump.

Republicanul a dat asigurari ca ar “condamna” o interferenta rusa sau a oricarei alte tari in alegerile din Statele Unite. Cu toate acestea, a spus el, nu crede ca Moscova se afla in spatele atacurilor informatice.

Presedintele rus Vladimir Putin nu este “prietenul meu cel mai bun”, dar liderul rus a “pacalit-o” pe Clinton in mod repetat, a subliniat Trump. Mai mult, omul de afaceri a acuzat-o pe Clinton ca a permis Rusiei sa isi dezvolte arsenalul nuclear.

In replica, fosta sefa a diplomatiei a amintit ca Trump este un adevarat “cavaler” in ceea ce priveste armele atomice si ca a sugerat recent ca mai multe tari ar trebui sa aiba putere nucleara.

BANI

In ceea ce priveste economia, Trump a propus sa creasca veniturile SUA obligand aliatii bogati sa plateasca pentru sustinerea militara si renegociind acordurile comerciale.

“Arabia Saudita, numai bani. Aparam Arabia Saudita, ei de ce nu platesc?”, a intrebat Trump, oferind un exemplu de aliat caruia i-ar cere sa ofere Statelor Unite bani pentru asistenta militara.

In ceea ce priveste acordurile comerciale pe care Statele Unite le au in prezent, omul de afaceri a insistat ca le va renegocia sau va retrage SUA din ele.

IMIGRANTI

O alta tema de discutie a fost imigratia, unde Trump a insistat ca strategia sa dura este o cale de a-i scoate pe “hombres rai” din Statele Unite. El a reafirmat ca va construi un zid la granita cu Mexicul, va expulza “niste oameni rai, rai din aceasta tara”, apoi va stabili cine poate fi primit inapoi.

Pe de alta parte, Clinton i-a reprosat ca nu a reusit sa discute cu liderul mexican despre planul sau de a construi un zid la granita si de a obliga tara latino-americana sa plateasca pentru proiect, desi pentru asta fusese invitat la Ciudad de Mexico.

Ea a dat asigurari ca va pune la punct o reforma a imigratiei in primele 100 de zile de mandat.

De asemenea, candidata democrata l-a acuzat pe mogul ca angajeaza imigranti ilegali la companiile sale, acuzatie pe care Trump nu a negat-o.

BATALIA pentru MOSUL

Donald Trump a declarat ca fortele irakiene sprijinite de Statele Unite au lansat ofensiva de Mosul, prin care incearca sa elibereze orasul de sub controlul teroristilor din Statul Islamic, numai pentru a o ajuta pe rivala sa, Hillary Clinton, sa castige alegerile prezidentiale, relateaza NBC News.

“Am avut orasul Mosul. L-am pierdut din cauza ei, acum luptam sa-l recucerim. De ce am anuntat asta? Unde e elementul surpriza? Generalul Patton se rasuceste in mormant! Iranul preia controlul in Irak; o sa trimita Statelor Unite o scrisoare de multumire. Singurul motiv pentru care au facut acest lucru este pentru ca ea candideaza la presedintie. Vor sa para duri. Vor sa arate bine”, a spus Trump, care nu a oferit dovezi pentru aceasta acuzatie.

Mai mult, republicanul sustine ca ISIL a preluat controlul asupra Mosulului pentru ca fortele americane din regiune s-au retras, la ordinul presedintelui Barack Obama.

“Sunt uimita ca pare sa creada ca Guvernul irakian si aliatii nostri si toti ceilalti au lansat atacul de la Mosul pentru a ma ajuta pe mine in alegeri”, a raspuns Clinton.

“Dar asa gandeste Donald Trump, stiti, cauta intotdeauna o conspiratie”, a adaugat ea.

SCANDALUL SEXUAL

Pe de alta parte, Donald Trump a acuzat din nou echipa rivalei sale pentru scandalul privind afirmatiile vulgare facute de el la adresa femeilor.

Trump a insistat ca femeile care il acuza de agresiune sexuala vor sa o ajute astfel pe democrata si a dezvaluit ca nu i-a cerut scuze sotiei sale, relateaza The Independent.

Moderatorul ultimei dezbateri, Chris Wallace, l-a intrebat pe Trump despre comentariile facute de acesta in 2005, cand s-a laudat ca le poate face orice femeilor, fara consimtamantul acestora, pentru ca este celebru, dar si despre acuzatiile de agresiune sexuala care au urmat.

Trump a sugerat ca cele noua femei care il acuza vor doar sa devina faimoase si ca acuzatiile lor au fost pregatite, de fapt, de echipa de campanie a lui Clinton.

“Eu cred ca ea (Clinton – n.red.) i-a facut pe acesti oameni sa iasa in fata. Sunt minciuni si fictiuni”, a raspuns republicanul.

Apoi, el a dat asigurari ca “nimeni nu respecta mai mult femeile” decat el, dar a dezvaluit ca nu i-a cerut scuze sotiei sale, Melania, atunci cand presupusele victime au lansat public acuzatiile.

“Nu ii cunosc pe acesti oameni. Am o idee despre cum s-a intamplat acest lucru, a fost echipa ei de campanie”, a spus Trump.

“Nici macar nu mi-am cerut scuze din partea sotiei mele, care sta chiar acolo, pentru ca nu am facut nimic”, a adaugat el.

La inceputul saptamanii, Melania Trump a declarat ca sotul ei si-a cerut scuze pentru declaratiile vulgare facute in 2005, cand a fost inregistrat laudandu-se ca le poate face orice femeilor.

“Acele cuvinte au fost jignitoare pentru mine si au fost nepotrivite”, a spus ea. “Si mi-a cerut scuze. Si i-am acceptat scuzele. Si mergem mai departe”, a adaugat sotia lui Trump.

ziare.com