UDMR nu sustine suspendarea lui Iohannis: PSD sa faca o alta propunere de premier. Cu asta, basta!

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca nu exista motive constitutionale pentru suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis si ca formatiunea sa nu va fi de acord cu un astfel de demers.

“Eu nu cred in suspendare si nu cred ca exista motive constitutionale pentru o suspendare. Nu vad care ar fi acel motiv pentru care se poate declansa suspendarea, fiindca, ne place sau nu ne place, presedintele Iohannis n-a facut altceva decat ceea ce scrie in Constitutie. A cantarit si a spus ca asteapta o alta propunere. A refuzat prima propunere si probabil ca argumentele sunt in zona in care noi nu prea avem acces la mai multe informatii. Cu asta, basta!

Acesta nu este un argument de suspendare a presedintelui si eu cred ca nimeni nu se gandeste foarte serios ca asta ar fi in acest moment o solutie. Noi oricum nu am fi de acord cu o suspendare pe acest motiv sau pe aceste considerente”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus ca PSD trebuie sa vina cu o alta propunere de premier.

“Au castigat alegerile, trebuie sa vina cu o propunere, trebuie sa discute cu presedintele, cu partenerii, cu ALDE si trebuie sa mearga cu o propunere, ca presedintele nu a cerut propunere nici de la mine, nici de la PNL, nici de la USR, de la Basescu nu e cazul, ci a cerut de la PSD. Din acest punct de vedere e foarte simplu si foarte clar”, a incheiat Kelemen Hunor.