Ucrainenii nu vor mai avea nevoie de viza pentru a intra in tarile UE. Negocierile au tinut o noapte intreaga

Uniunea Europeana a decis ridicarea vizelor de calatorie pentru ucraineni si georgieni.

Uniunea Europeana va permite in curand cetatenilor ucraineni si georgieni sa calatoreasca in statele blocului comunitar fara a avea nevoie de vize, dupa ce s-a ajuns la un acord pentru a pune capat unei dispute interne, care a blocat pana acum respectarea promisiunilor facute la Kiev si Tbilisi, transmite Reuters, citata de News.ro.

Negocierile dintre statele UE si Parlamentul European s-au prelungit tarziu in noapte la Bruxelles. Insa, partile implicate au ajuns la un compromis cu privre la termenii si mecanismul care urmeaza sa fie utilizat pentru a ridica regimul vizelor in cazul unor urgente. Ucraina si Georgia incearca de cativa ani sa se indeparteze de Moscova in schimbul unor relatii mai apropiate cu Uniunea Europeana. Insa, ucrainenii si georgieni si-au exprimat anterior frustrarea vizavi de esecul inregistrat de liderii europeni in respectarea promisiunii de ridicare a vizelor de calatorie.

Dupa criza migrantilor, statele europene s-au aratat mai precaute fata de decizia de a ridica vizele de calatorie pentru aproximativ 45 de milioane de ucraineni si 5 milioane de georgieni.