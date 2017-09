Tutuianu: Tudose mi-a zis ca ma demite daca nu demisionez eu. Am plecat cu lacrimi in ochi

Adrian Tutuianu, fostul ministru al Apararii care a renuntat la functie saptamana trecuta dupa scandalul cu anuntul ca institutia nu mai are bani de salarii, a povestit, miercuri, culisele plecarii sale.

Se pare ca Tutuianu nu prea a avut de ales si ca premierul Mihai Tudose i-a sugerat ca daca nu o sa isi demisia, va fi demis.

“Nu m-am gandit ca poate sa iasa cu o demisie sau cu o problema de imagine pentru Guvern. Mi-a sugerat ca daca eu nu plec, va trebui sa ma demita. Si i-am spus cu demnitate sa imi dea doua coli de hartie. Mi-am scris demisia si am plecat”, a spus Tutuianu la Antena 3.

“Nu va spun ca am plecat din minister cu bucurie. Am plecat cu lacrimi in ochi si cu amaraciune si nu pentru ca sunt un om slab”, a adaugat el.

Acesta a explicat de ce a transmis MApN respectivul comunicat. “Timp de o saptamana am avut mai multe discutii cu Ministerul Finantelor, 3 discutii le-am avut personal cu ministrul Misa. Legat de faptul ca nu puteam sa iau banii din trimestrul 4 si sa ii trec in 3 ca sa dau banii pe 15. Aici s-a inteles gresit si poate nu am explicat foarte bine. Banii erau, dar nu puteam sa ii aduc in trimestrul 3. Legea responsabilitatii fiscale interzice acest lucru. De ce nu au fost bani suficient de bine planificati? Eu nu am fost ministru cand s-a facut bugetul. Au aparut doua acte normative cu drepturi. Cel putin unul nu a existat in programul nostru de guvernare”, a punctat el.

Tutuianu a precizat ca acel comunicat a fost pregatit tehnic si trimis la Guvern inainte cu o ora de publicare, dar ca a aflat despre acest lucru abia dupa intalnirea cu Tudose in care i s-a cerut demisia si in care premierul ii reprosa ca nu l-a informat.

“Comunicatul l-am preluat tehnic de la directia financiara. A fost trimis la Guvern inainte cu o ora de publicare. Am avut mai multe intalniri. Nu am fost foarte atent la ce se intampla. La ora 15 am fost cautat de premier. Am avut o discutie si cu Misa. Mi-a spus ca nu trebuia sa platesc drepturile de hrana decat la sfarsitul lunii. Eu nu am luat decizia sa platesc la 15. Eu am mentinut sistemul de plata. (…) Premierul mi-a reprosat ca nu i-am dat un telefon sa il informez”, a adaugat senatorul PSD.

Acesta a precizat ca in discutia cu Tudose nu i-a spus ca acel comunicat a fost trimis si catre Guvern pentru ca nu stia la acel moment si ca a aflat cand s-a intors la minister.

Intrebat daca este de parere ca acesta a fost doar un pretext pentru a fi indepartat din functie, Tutuianu a raspuns: “Nu stiu daca cineva a asteptat un pretext. Nu vreau sa speculez. Daca mi-am scris demisia, a fost un gest de onoare. Am vrut sa plec cu fruntea sus. Nu am vrut sa ma demita nimeni ca nu meritam asa ceva”.

Senatorul a discutat si despre zvonurile conform carora ar fi pregatit inlocuirea lui Liviu Dragnea si de aceea s-au luat aceste masuri.

“Nu am avut niciodata asemenea abordare. Nici macar nu m-am exprimat fata de cineva ca am asemenea intentii. Nu s-a pus problema ca cineva sa il inlocuiasca pe Dragnea. Ideea este falsa”, a spus el.

Fostul ministru a adaugat ca a vorbit cu Dragnea inainte de demisie, dar ca apoi presedintele PSD l-a sunat sa se intalneasca si ca el i-a spus ca pentru moment nu vrea sa se vada cu nimeni.

Ca o concluzie, senatorul a mentionat ca nu are de gand sa plece din PSD, precizand ca el considera o greseala faptul ca Victor Ponta a parasit formatiunea.

“Eu nu plec din PSD decat acasa eventual. Nu m-am plimbat niciodata prin partide si foarte multi ani am stat in Opozitie. Nu m-as duce nicaieri in alta parte dupa niciun lider politic. Cred ca Ponta a facut o greseala ca a plecat din partid. Trebuia sa stea acolo si sa inteleaga ca uneori mai si urci, mai si cobori. Pro Romania e un partid balama. Oricand am sa discut prieteneste cu Ponta, dar nu proiecte politice”, a spus el.

Amintim ca Adrian Tutuianu a demisionat saptamana trecuta din functia de ministru al Apararii. In locul sau a fost numit Mihai Fifor. Marti, Tutuiau a fost repartizat in Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii.