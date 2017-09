Tudose in Parlament: Cresterea economica incepe sa se resimta in buzunarele romanilor. Nu nationalizam Pilonul II de pensii

Premierul Mihai Tudose a dat explicatii, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, cu privire la situatia economica. Tema dezbaterii politice a fost “Atacul Guvernului Tudose la adresa economiei romanesti”.

Premierul Mihai Tudose a prezentat statistici economice si diverse date oferite de Ministerul de Finante, interpretandu-le ca semne potrivit carora economia merge foarte bine.

In replica, Opozitia a tras concluzii complet opuse, atragand atentia ca toate datele arata ca guvernul are o problema cu veniturile, cheltuielile cu salariile si pensiile nefiind sustenabile.

O replica in acest sens a venit si de la fostul premier PSD Victor Ponta.

Dezbateri aprinse au fost si pe tema Split TVA, masura sustinuta cu tarie de premierul Tudose.

In plus, Mihai Tudose a dat asigurari ca Guvernul nu va nationaliza Pilonul II de pensii, dar nici nu a spus clar ce intentie are cu el.

Tudose a prezentat principalii indicatori macroeconomici, spunand ca guvernul va depasi tinta de 5,2 miliarde de euro fonduri europene atrase anul acesta – suma in care a inclus si subventiile pentru agricultura.

Tudose a prezentat principalii indicatori macroeconomici, spunand ca guvernul va depasi tinta de 5,2 miliarde de euro fonduri europene atrase anul acesta – suma in care a inclus si subventiile pentru agricultura.

Cele mai importante declaratii ale lui Tudose:

- Multumesc colegilor din PNL pentru oportunitatea acestei dezbateri, o spun cu sinceritate

- De fiecare data cand PSD a guvernat, a avut guvernare solida. O spun cifrele de la organismele internationale: cresterea economica de 5,8% e cea mai mare din UE. E cel mai bun indicator al bunului mers al economiei reale

- Ne cerem scuze ca vom depasi cresterea economica prognozata pentru acest an

- Investitiile sunt mai mari decat in primul trimestru si fata de anul trecut

- Castigul salarial mediu net din economie a crescut cu 15% fata de aceeasi perioada din 2016.

- Pensia medie de asigurari de stat s-a majorat

- Sectorul privat a creat mai multe locuri de munca, cele mai multe in industrie. Avem cel mai mic numar de someri inregistrati de dupa 1986

- Sprijinim sectorul privat, si rezultatele nu intarzie sa apara

- Comertul exterior s-a intensificat, exportul spre statele UE a crescut cu 10%

- Avem productii-record in agricultura datorita investitiilor si subventiilor

- Dupa 2014, inmatricularile de noi societati depasesc dizolvarile

- Imbunatatire a increderii generale in economie

- In octombrie, Romania va gazdui Trade Wings, cu peste 100 de firme americane. Parteneriatul strategic cu SUA trebuie consolidat si de o componenta economica

- V-am prezentat un tablou economic pe scurt, dar destul de convingator pentru a spulbera indoielile Opozitiei

- In ce priveste cresterea veniturilor bugetare, in primele 7 luni veniturile cu fost cu 9% mai mari fata de perioada similara anului trecut. Se datoreaza si unei mai bune colectari, si programului de guvernare

- Absorbtia fondurilor UE: ne-am angajat la 5,2 mld euro, progrnoza e ca o vom depasi. Am deblocat toate autoritatile de management, am fost campionii UE in agricultura.

- S-a implementat deja programul Start-up nation

- Avem in vedere o camera de comenzi a Romaniei, care sa asigure desfacerea pentru micii producatori.

- Proiectul legii bugetului va fi trimis in Parlament in noiembrie

- Deficitul la 8 luni e de – 0,77%

- Datoria e de 37%, printre cele mai mici din Romania

- Pilonul 2 de pensii: am anuntat ca nu ne atingem de el, banii raman acolo

- Plangeti pe tema celor care pleaca din tara: e mai mult de 200.000, e cifra celor care au plecat anul trecut, doamna Turcan, pe Guvernarea Ciolos