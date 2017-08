Tudose i-a dat lui Macron o crenguta dintr-un stejar secular plantat de Generalul Berthelot la Iasi

Premierul Mihai Tudose i-a facut cadou presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, o crenguta dintr-un stejar pe care generalul Henri Berthelot l-a plantat, pe 31 mai 1927, la Iasi.

Atunci stejarul avea deja 10 ani, datand din perioada victoriilor romanesti din vara anului 1917, impotriva armatelor Puterilor Centrale.

Crenguta oferita lui Macron se vrea atat un omagiu adus memoriei lui Berthelot, cat si un simbol al amicitiei romano-franceze.

Generalul Berthelot a fost seful misiunii militare franceze trimisa in Romania, dupa ce armata romana a suferit o serie de infrangeri din partea armatelor austro-ungara, germana, bulgara si turca.

Tudose a avut o intrevedere privata cu Macron, la cererea acestuia, intalnirea tete-a-tete avand loc inaintea dejunului de lucru oferit de prim-ministrul roman in onoarea oaspetelui francez la Vila Lac 1, relateaza ziare.com.

Premierul Tudose considera vizita presedintelui Frantei in Romania “extrem de importanta” pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale, indeosebi in domeniul economic, precum si pentru consolidarea cooperarii in plan european, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.

Preşedintele francez a ajuns cu o oră întârziere la Vila Lac 1 faţă de programul stabilit oficial, fiind întâmpinat de către premierul Mihai Tudose, iar cei doi schimbând câteva cuvinte la primirea oficială. Surse guvernamentale au declarat pentru News.ro că Emmanel Macron a cerut o întrevedere tete-a-tete cu şeful Executivului.

Potrivit Executivului, în cadrul dejunului de lucru au fost abordate aspecte privind cooperarea în sectoarele economic, energetic, cercetare şi cultural.

Conform Digi 24, delegaţia română condusă de prim-ministrul Mihai Tudose a fost compusă din ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, ministrul Economiei, Mihai Fifor, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, şeful misiunii de onoare, George Ciamba, ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sorin Cîmpeanu, membru al Camerei Deputaţilor, consilierii de stat Florin Vodiţă, Gabriel Andronache, Felix Rache.

Din delegaţia franceză condusă de preşedintele Emmanuel Macron au facut parte ministrul Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, ambasadoarea Franţei în România, Michèle Ramis, Şeful Statului Major particular al Preşedintelui, Amiral Bernard Rogel, consilierii Philippe Etienne, Clément Beaune, Barbara Frugier, Nicolas Jegou.