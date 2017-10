Tudose anunta un contract cu o firma americana care va produce armament in Romania

Premierul Mihai Tudose a anuntat ca, marti, va semna un contract cu o firma americana pentru a produce armament in tara noastra, in colaborare cu o firma romaneasca.

“Maine vom semna un contract important cu o firma americana, care va produce armament in Romania in colaborare cu o firma romaneasca, tot ca un angajament pe termen lung despre prezenta Romaniei in NATO si ceea ce va insemna si speram ca va insemna, in continuare, in aceasta zona a Europei, pe flancul estic si in Balcanii de Vest, ca un pilon de stabilitate si ca un partener strategic recunoscut al Aliantei Nord-Atlantice”, a anuntat Tudose, la finalul intalnirii cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

Premierul i-a multumit, de asemenea, secretarului general al NATO pentru prezenta in Romania si pentru sprijinul acordat tarii noastre.

Potrivit programului oficial al premierului, Tudose are programata marti, de la ora 10:00, semnarea “Memorandum of Understanding” cu General Dynamics.