Tudose a pus gand rau bancilor si vrea sa dezvaluie secrete bancare: Imi asum! Romanii sa inteleaga ca aia ne fura!

Premierul Mihai Tudose a spus ca exista posibilitatea de a face publice date despre anumite banci care isi externalizeaza profiturile, astfel incat “sa inteleaga romanii ca, daca lucreaza cu banca aia, aia ne fura”.

“Nimeni nu poate sa inteleaga ca o institutie bancara functioneaza 5-7-10 ani consecutiv in care e in pierdere. Pe cladire scrie ca e banca, nu Crucea Rosie sau o institutie de caritate. Sediile arata binisor spre foarte bine, salariile sunt bune spre foarte bune. Domniile lor dovedesc o imaginatie debordanta in a-si externaliza profiturile. Nu mai merge”, a spus Mihai Tudose, miercuri seara, la Antena 3.

El a precizat ca ministrul de Finante, Ionut Misa, a avut deja o discutie cu reprezentanti ai bancilor care activeaza in Romania privind profiturile realizate si ca acestea au cateva saptamani “sa-si regandeasca strategia”.

In caz contrar, exista posibilitatea adoptarii unor masuri specifice pentru domeniul bancar, inclusiv prezentarea publica a unor date despre anumite banci.

“Venim cu diverse lucruri pe reglementari fiscale, tintite pe domeniu. Mai mult, chit ca este secretul bancar, eu imi asum la un moment dat sa fac publice niste date. Dau un exemplu-doua de banci. Stiu ca o sa o patesc, dar am sa o fac ca sa inteleaga romanii ca, daca lucreaza cu banca aia, aia ne fura si ca, din 40 de banci, avem 20 de banci bune, 19 care-si revin si una care continua sa creada ca e mai desteapta decat noi, romanii”, a spus Tudose.

Seful Guvernului a spus ca bancile “au profitat natural” pana acum de reticentele statului roman de a cerceta mai indeaproape situatiile lor financiare, insa situatia nu mai poate continua.

“O sa gasim mecanisme sa inteleaga toata lumea ca s-a terminat vacanta”, a conchis Mihai Tudose.

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a spus saptamana trecuta ca 70% dintre bancile din Romania nu au platit impozit pe profit in ultimii cinci ani.

“Bancile, in proportie de 70%, nu platesc impozit pe profit. Anul trecut, din 46 de unitati bancare, 31 au declarat pierderi insumand 9,8 miliarde de lei. In ultimii cinci ani, doar 15 banci au platit impozit pe profit si am inclus aici si bancile care au platit doar intr-un singur an din cei cinci.

Suma astfel colectata a fost de 1,7 miliarde de lei”, a precizat Ionut Misa.

Comentand declaratiile lui Misa, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a spus, vineri, ca bancile nu au platit impozit pe profit pentru ca nu au facut profit.

“Asta este o constatare pe care am facut-o si noi si am spus-o in repetate randuri. Faptul ca nu au platit impozit este o formulare pe care trebuie sa o facem cu atentie, ca la nivelul publicului larg se va intelege altceva, ca bancile nu au vrut. Dar nu au facut profit, si atunci ele nu au platit impozit.

Bancile platesc impozite serioase pe salarii, pe contributiile sociale etc”, a declarat guvernatorul BNR.

Mai mult, el afirma ca bancile care au facut profit – si e vorba de cele mari – au platit impozit serios pe profit.

“De patru ani sau de cinci ani sa nu faci profit? E posibil, da. Atentie! Avem 300.000 de firme in Romania care nu fac profit si au capital negativ. Bancile, chiar daca nu au facut profit, au platit impozitele si au capital nu doar pozitiv, ci de peste 8%. Nu inseamna neaparat evaziune”, a conchis Isarescu.

ziare.com