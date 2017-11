Tudorel Toader: Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cat i se permite

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, marti dimineata, prima reactie la comunicatul dat publicitatii luni de Departamentul de Stat al SUA, in care se cere renuntarea la modificarea legilor justitiei, procedura aflata in desfasurare in Parlament: “Am citit comunicatul si gasesc doua directii de exprimare: in prima parte se exprima ingrijorarea privind modificarile din legile justitiei, care ar putea slabi independenta judiciara. A doua ipoteza, de data aceasta in lectura mea, nu se mai refera la tot pachetul de legi, ci se refera doar la anumite propuneri legislative de natura sa slabeasca statul de drept, sa puna in pericol lupta anticoruptie. In lectura pe care am dat-o eu, prima parte se refera la tot pachetul de legi, iar a doua parte la anumite propuneri.”

Tudorel Toader a mai spus ca “Parlamentul nu poate fi oprit sa legifereze.”

Departamentul de Stat al SUA a postat luni pe site-ul institutiei o declaratie oficiala prin care indeamna Romania sa renunte la modificarea legilor justitiei, care, atrag atentia oficialii americani, “afecteaza lupta anticoruptie si independenta judiciara si slabeste statul de drept”.

“Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere modificari legislative care ar putea submina lupta impotriva coruptiei si ar putea slabi independenta judiciara in Romania. Aceasta legislatie, propusa initial de Ministerul Justitiei, ameninta progresul pe care Romania l-a facut in ultimii ani de a construi institutii judiciare puternice, protejate de interventia politica. Indemnam Parlamentul Romaniei sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si pun in pericol lupta impotriva coruptiei”, se arata in comunicatul Departamentului de Stat american, transmis de Heather Nauert, purtator de cuvant al institutiei.