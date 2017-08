Tudorel Toader: Dau forma finala proiectului de lege iar apoi il trimit la CSM

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, ca proiectul de lege asumat de Guvern prin care vor fi modificate legile Justitiei nu este cel final si nici nu va fi facut public prea curand.

El a precizat ca stie ca proiectul este asteptat de CSM, DNA si DIICOT, dar nu il va trimite la nicio institutie pana cand nu va vedea punctele de vedere ale tuturor.

“Cunosc asteptarea de la CSM, DNA, DIICOT. Voi trimite proiectul de lege dupa ce se va exprima toata lumea, toata societatea, toate organizatiile profesionale si dupa ce se vor exprima punctele de vedere, critici, la toate problemele pe care miercuri le-am enuntat.

Pentru ca Legile Justitiei sunt legi care intr-un fel sau altul ne interesezaa si ne vizeaza pe toti. Legile Justitiei cu modificarile pe care le propunem au ca fundament una dintre puterile statului, puterea judecatoreasca. Azi voi primi o revista a presei, voi vedea cine si ce puncte de vedere a exprimat. Astept puncte de vedere la toate problemele enuntate”, a declarat Tudorel Toader.

Ministrul Justitiei a mai spus ca, mai intai, proiectul de lege va ajunge la CSM pentru aviz final.

“Nu trimit proiectul de lege si la DNA, si la Parchet, si la DIICOT. CSM reprezinta si judecatorii si procurorii si coaguleaza opiniile. Nu uitati ca este un aviz consultativ. Va fi a treia runda de consultari cu CSM si se va da avizul final. Apoi eu ma duc in Guvern cu o propunere de proiect care se mai modifica, se mai adauga, apoi la Parlament, unde se fac modificari. (…)

Culeg toate reactiile, vedem care sunt solutiile finale, le inseram in proiectul de lege si trimitem proiectul la CSM. Eu am dorinta sa fie o lege asa cum romanii si-o doresc”, a precizat el.

Toader a subliniat ca ar fi putut sa faca public proiectul cand acesta intra in circuitul de avizare, la Guvern si la Parlament, insa a precizat ca intentia lui a fost ca “aceasta lege fundamentala sa se bucure de cea mai mare dezbatere publica”.

“Acele propuneri, 30-40 cate sunt, am preferat sa vina in fata dumneavoastra, sa le prezint, sa le pun in dezbatere publica. Dupa ce am toate luarile de pozitie, o fi bine, n-o fi bine, dau forma finala proiectului de lege, si dupa aceea il trimit la CSM.

Pana nu am toate exprimarile, toate luarile de pozitie cu privire la fiecare dintre propunerile formulate, nu dau drumul la proiectul de lege”, a afirmat ministrul Tudorel Toader.

Totodata, el a tinut sa precizeze ca nu este inregimentat politic si ca nu are niciun interes prin promovarea acestor modificari.

“Nu sunt inregimentat politic nicaieri, fac parte dintr-un guvern politic. Nu am niciun interes eu, am intersul sa fie o lege asa cum romanii si-o doresc”, a adaugat ministrul Justitiei.

