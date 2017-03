Trump, schimbare de ton: Anunta taxe reduse, continuare luptei impotriva terorismului si sustinere ferma pentru NATO

Presedintele american, Donald Trump, ales cu un program nationalist si izolationist, a sustinut marti seara primul discurs in fata Congresului de la investirea sa ca presedinte din luna ianuatie. Presedintele american a renuntat la disursul sau clasic si la atacuri, insistand pe scopul national comun si unitate.

ObamaCare, programul de sanatate initat de presedintele Obama, supravietuieste deocamdata, dar Trump anunta ca va veni cu un proiect mai bun pentru Santate si va cere Congresului eliminarea lui.

Trump a promis ca va investi miliarde de dolari in infrastructura, va scadea taxele, va crea noi locuri de munca si va reduce somajul-inclusiv prin ordinele antiimigratie, va spori lupta impotriva terorismului, a declarat ca va sustine NATO cu toata forta, dar ca nu va apara interesele comunitatii internationale, ci pe cele ale Americii, relateaza CNN si AFP.

Declaratii Trump:

Unitate nationala: Trump si-a inceput discursul prin condamnarea amenintarilor recente care au vizat evrei si vandalizarea cimitirelor evreiesti, declarand ca, “desi am putea fi o natiune divizata cu privire la politicile” de guvernare, suntem o tara care se afla unita in condamnarea urii si raului.

Lupta antiterorista: Trump a vorbit despre necesitatea intensificarii luptei anticoruptie si si-a impresionat sala chemand alaturi de el pe vaduva unui soldat cazut in unul din raidurile antiteroriste din Yemen. Efect maxim in sala: aplauze si lacrimi.

ObamaCare supravietuieste… deocamdata. Trump anunta ca va veni cu un proiect mai bun pentru Santate si va cere Congresului eliminarea lui.

Taxe diminuate si eliminate. Reduceri fiscale masive pentru clasa de mijloc: “Echipa mea de specialisti economici lucreaza la un plan de reforma fiscala istorica, care va reduce rata de impozit pe companiile noastre, astfel incat acestea sa poata concura si prospera oriunde si cu oricine. In acelasi timp, vom oferi reduceri fiscale masive pentru clasa de mijloc.”

Sistem de imigratie bazat pe merit: Presedintele american a spus ca vrea sa “abandoneze sistemul actual al imigratiei slab calificat si sa adopte in schimb un sistem bazat pe merit”, care, in opinia sa, permite tarii sa “economiseasca o multime de bani”, iar “cei care doresc sa intre o tara trebuie sa fie in masura sa-si sustina financiar nevoile lor”. Aplicand legile noastre asupra imigratiei, vom creste salariile, vom ajuta somerii, vom economisi miliarde de dolari si vom intari securitatea comunitatilor noastre

Zidul cu Mexicul: Trebuie sa restabilim integritatea si statul de drept la granitele noastre. Pentru aceasta, vom incepe in curand constructia unui mare zid de-a lungul granitei noastre de la sud. Vom incepe inainte de termen si, odata finalizat, va fi o arma eficienta impotriva criminalitatii si a drogurilor.

Investitii majore in infrastructura: Pentru a lansa reconstructia tarii, voi cere Congresului sa aprobe o legislatie care va declansa investitii de mii de miliarde de dolari pentru infrastructurile din Statele Unite, finantate cu ajutorul capitalurilor publice si private, si va crea milioane de locuri de munca

Relatia Statelor Unite cu NATO: Presedintele Donald Trump spune ca drepturile natiunilor suverane trebuie sa fie respectate si ca “nu e treaba” lui sa reprezinte intreaga lume, dar si-a anuntat sprijinul ferm pentru NATO.

HotNews