Trump confirma ca liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, este mort

Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica, in cadrul unui discurs, ca liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit. Anterior, informatia fusese difuzata de posturi de televiziune americane.

Al-Baghdadi “este mort” intr-un raid in nord-vestul Siriei, a anuntat Donald Trump, relateaza The Associated Press.

Liderul Statului Islamic s-a sinucis in timpul raidului american. Acesta a fugit intr-un tunel din care nu exista iesire, in care a detonat o vesta incarcata cu explozivi, omorandu-se pe el si trei dintre copiii sai.

Fortele speciale americane au efectuat un “indraznet raid nocturn” si si-au indeplinit misiunea, a anuntat Trump in aceasta interventie catre natiune, la Casa Alba, in Sala Diplomatica.

Niciun militar american nu a fost ucis, insa unii dintre sustinatorii lui al-Baghdadi au fost ucisi, indeplinind astfel cel mai important obiectiv in domeniul securitatii nationale al adminsitratiei sale, a adaugat Trump.

Acesta a descris raidul american din Siria in care a fost ucis unul dintre cei mai cautati oameni din lume.

Trump a apreciat ca al-Baghdadi si-a petrecut ultimele momente din viata in frica si ca liderul Statului Islamic s-a “smiorcait si a plans” si a murit ca “un las, fugind si plangand”.

Liderul de la Casa Alba a mai precizat ca Statele Unite au primit o identificare imediata si pozitiva a cadavrului si a apreciat ca lumea este, in prezent, un loc mult mai sigur.

Presa americana a dezvaluit ca liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost tinta unei operatiuni militare nocturne a Statelor Unite, in nord-vestul Siriei, in cursul careia acesta ar fi fost ucis.

Potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), comandouri americane au fost aduse cu elicopterul si debarcate in noaptea de sambata spre duminica in vederea unei “operatiuni vizand lideri de rang inalt ISIS”.