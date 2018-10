Trump anunță că retrage SUA din Tratatul pentru forțele nucleare intermediare

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va retrage Statele Unite din Tratatul privind forţele nucleare intermediare (INF), deoarece Rusia a încălcat acordul. Pe de altă parte, tratatul INF a fost invocat adesea de președintele rus, Vladimir Putin, pentru a denunța „ilegalitatea” scutului antirachetă în România.

Președintele Donald Trump anunță retragerea SUA din tratatul INF, un acord bilateral cu Rusia, pe care Vladimir Putin l-a invocat adesea pentru a denunța „ilegalitatea” scutului antirachetă la Deveselu Foto: Guliver/Getty Images

Tratatul INF a fost semnat în 1987 de preşedintele SUA Ronald Reagan şi de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior a fost preluat de Rusia, ca succesoare a URSS.

Acest pact, încheiat în 1987, care contribuie la securitatea Statelor Unite şi aliaţilor săi în Europa şi Orientul Mijlociu, le interzice Statelor Unite şi Rusiei să deţină, producă sau testeze rachete nucleare cu lansare de la sol, cu o rază de acţiune cuprinsă între 500 şi 5.500 de kilometri.

„Rusia a încălcat acordul. Îl încalcă de mulţi ani”, a declarat președintele Trump sâmbătă, la Elko, în Nevada, unde a participat la un miting. „Iar noi nu-i vom lăsa să încalce un acord nuclear şi să facă arme, iar noi să nu avem voie (să facem)”, a completat președintele.

Anunțul privind retragerea SUA din INF a sosit mai repede chiar decât era așteptat. The New York Times a scris, citând surse sub acoperirea anonimatului, că președintele american intenționează să facă o astfel de mișcare, însă decizia nu a fost încă aprobată de Cabinet, iar Pentagonul şi Departamentul de Stat s-ar opune. O reuniune programată la începutul acestei săptămâni, luni, la Casa Albă, în vederea discutării acestei propuneri, a fost amânată, potrivit NYT.

