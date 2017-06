Trump a hotarat: retrage Statele Unite din Acordul de la Paris

Presedintele Donald Trump a anuntat oficial joi, de la Casa Alba, ca retrage Statele Unite din Acordul de la Paris privind lupta impotriva schimbarilor climatice, izoland astfel America de celelalte 194 de tari care au semnat intelegerea.

Trump a inceput discursul sau cu o referire la atacul terorist al Statului Islamic din capitala filipineza Manila si la cresterea economica extraordinara a Statelor Unite ale Americii, de cand a fost ales el presedinte.

Apoi, a facut anuntul despre Acordul de la Paris.

“Pentru a-mi indeplini angajamentul solemn de a proteja America si cetatenii sai, Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris, dar incepem negocieri fie pentru a reintra in Acordul de la Paris, fie o intelegre complet noua, in baza unor prevedri care sa fie echitabile pentru Statele Unite, afacerile sale, muncitorii sai, poporul sau, contribuabilii sai. Asadar iesim, dar vom incepe sa negociem si vom vedea daca putem sa facem un acord care sa fie corect. Iar daca putem, va fi grozav, iar daca nu putem, bine”, a spus Trump, de la Casa Alba, in ropotele de aplauze ale celor prezenti in Gradina Trandafirilor.

“Una cate una, vom pastra promisiunile pe care le-am facut in timpul campaniei mele pentru alegerile prezidentiale”, a continuat Trump.

Acesta a spus ca Acordul de la Paris ar urma sa duca la pierderea a 2,7 milioane de locuri de munca in Statele Unite.

“Ca o persoana careia ii pasa foarte mult despre mediul inconjurator, nu pot sa sustin cu buna credinta o intelegere care pedepseste Statele Unite”, a adaugat Donald Trump, dand apoi exemple din China, India si Europa, unde de fapt acordul ar urma sa permita o si mai mare poluare.

“Acest acord este mai putin despre climat si mai mult despre castigurile financiare ale celorlalte tari, in detrimentul Statelor Unite”, a acuzat presedintele american.

“Acordul nu elimina locurile de munca din industria carbunelui, ci doar le transfera in afara Americii. Acordul este o redistributie masiva a bogatiei Statelor Unite catre celelalte tari”, a sustinut Trump, intarind ideea ca cetatenii americani vor avea de pierdut daca ar ramane sub acest acord, care reprezinta una dintre mostenirile de baza ale Administratiei Obama.

“Retragerea este in interesul economic al Americii si nu va conta atat de mult pentru mediu. Vom ramane cea mai curata tara din lume, cea mai prietenoasa pentru mediu. Vom fi cea mai curata tara din lume.

(…) Sunt dispus sa renegociez reintrarea in Acordul de la Paris, sub termeni care sunt corecti pentru poporul american, sau vom intra intr-un nou acord”, a subliniat Trump, atragand atentia ca urmareste sa nu fie pierdute locuri de munca si nici inchise fabrici din SUA.

Fondul Verde pentru Clima al ONU este o inselatorie menita sa le ia banii americanilor. “Asa ca o sa platim miliarde si miliarde si miliarde de dolari”, spune ironic presedintele.

Trump a mai sustinut ca alte tari au aplaudat atunci cand Statele Unite au semnat Acordul de la Paris, pentru ca acest lucru a adus America in dezavantaj.

“S-au dezlantuit. Erau asa de fericiti (…) Noi nu vrem ca alte tari sa rada de noi”, si-a incheiat Trump discursul in uralele celor prezent.

ziare.com