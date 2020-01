Trei orase cu o populatie cat Romania sunt inchise de virusul ucigas. Oamenii disperati se bat pe mancare, magazinele sunt pustii, cozi la spitale

Nimeni nu mai are voie sa intre si sa iasa din orasul chinez Wuhan, unde a aparut prima data coronavirusul care a luat, pana acum, cel putin 25 de vieti. Traficul aerian si feroviar a fost suspendat, iar transportul public a fost, si el, inchis temporar. Aici locuiesc 11 milioane de oameni.

Alte doua orase au fost inchise: Huanggang si Ezhou. In total, in aceste trei orase locuiesc aproape 20 de milioane de oameni (cam cat toata populatia Romaniei), conform New York Times.

Panica domneste in Wuhan: rafturile supermarketurilor sunt goale, iar pietele locale au ramas si ele fara produse. Cetatenii izolati de restul lumii si-au facut cat de multe provizii au putut si s-au inchis in case.

