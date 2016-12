Traditii si obiceiuri de Sfantul Nicolae: Ce le aduce Mosul copiilor din Romania si din alte tari

Sfantul Nicolae este sarbatorit de crestinii ortodocsi pe 6 decembrie. Aceasta este una dintre cele mai asteptate sarbatori din an, pentru ca atunci vine si Mos Nicolae.

Astfel, in seara de 5 spre 6 decembrie, copiii trebuie sa-si spele ghetutele, sa le dea cu crema si sa le aseze frumos langa usa, pentru a primi daruri de la Mos Nicolae.

Mosul are un dar si pentru copiii neascultatori: o nuielusa.

Traditia darurilor de Mos Nicolae porneste de la povestea a trei fete sarace care nu aveau zestre si urmau sa fie vandute de tatal lor unor barbati bogati. Aflandu-le suferinta, Sfantul Nicolae le-a aruncat, noaptea, pe geam, niste saculeti cu bani, care au cazut in ciorapii sau ghetele fetelor.

In noaptea de Sfantul Nicolae se spune ca cerurile se deschid si pentru putin timp el poate fi vazut stand in dreapta Domnului.

In aceasta zi, pe 6 decembrie, se spune ca incepe cu adevarat iarna, pentru ca Mosul isi scutura barba si incepe sa ninga. Se mai crede in popor ca, daca in aceasta zi nu ninge, inseamna ca Mos Nicolae a intinerit.

In popor, se povesteste ca Nicolae apare pe un cal alb, tot referitor la prima zapada, si ca pazeste Soarele care incearca sa se furiseze pe langa el pentru a lasa oamenii fara caldura si lumina.

Sfantul Nicolae mai este cunoscut drept aparator al vaduvelor, dar si al corabierilor si al soldatilor.

In unele zone din tara, oamenii pun crengute de pomi fructiferi in apa langa icoane. Daca pana la Anul Nou acestea vor inflori, inseamna ca anul ce vine o sa fie roditor si cu bucurii.

Traditii din alte tari

In Franta, copiii lasa pentru Mos Nicolae un pahar de vin si morcovi pentru magarusul care il insoteste. Tot pentru magarus ei mai lasa si putin zahar. La fel fac si copiii din Belgia si Luxemburg.

Tot in unele zone din Franta se crede ca Mos Nicolae, pe langa magarus, este insotit si de Pere Fouettard, adica Mos Nuielusa, care este imbracat in negru si care ii cearta pe copiii care nu au fost cuminti.

In Olanda se crede ca Mos Nicolae vine pe mare tocmai din Spania si este insotit de Zwarte Piet (Petru cel Negru), care il ajuta sa care darurile pentru copiii cuminti, iar pe cei rai ii ia cu el cand se intoarce in Spania.

Copiii italieni lasa peste noapte pe o farfurie scrisori pentru Mos Nicolae in care promit ca vor fi cuminti in anul care vine. Cand se trezesc, in locul scrisorilor gasesc dulciuri.

Tot dulciuri primesc si copiii cuminti din Cehia, insa cei care au fost obraznici gasesc in ghetute cartofi si carbuni.

