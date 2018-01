Toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la protectia SPP: “In loc sa asigure siguranta demnitarilor, se ocupa de spionarea lor”

Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost confirmata de catre secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

Potrivit acestuia, decizia este fireasca pentru ca “SPP in loc sa asigure siguranta demnitarilor, se ocupa de monitorizarea si spionarea lor.”

“Am vorbit in ultimul an de implicarea SPP-ului si a domnului Pahontu in chestiuni de politica. Demnitari care sunt monitorizati, o baza de date care se strange la acest domn. Decizia este fireasca. In momentul in care acest SPP, in loc sa asigure siguranta demnitarilor, se ocupa de monitorizarea si spionarea demnitarilor si trimite informatii unui singur om care face analiza pe ele, nu e in regula”, a spus Stefanescu, la Antena 3.

Potrivit Mediafax, premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP imediat dupa investitura, paza fiind asigurata de catre Jandarmeria Romana.

Liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos.

Ultima relatare legata de Pahontu a fost facuta de Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila.

“Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu – probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta – el a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui – eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui – si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului”, a relatat Dragnea la Antena 3.

Liderul PSD a aratat ca, in situatia in care acelasi tip de discutie l-a avut Pahontu si cu Mihai Tudose sau cu Sorin Grindeanu, fostii premieri PSD, “putem incepe sa avem explicatii” pentru relatia tensionata a acestora cu partidul.

“Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu sefii unor astfel de institutii – si ma refer la SRI, la SIE si putin la SPP. Nu stiu la ora asta daca din partea acestor institutii a fost o influenta atat de mare care sa-i fi determinat si pe Sorin Grindeanu si pe Mihai Tudose sa evolueze intr-o astfel de relatie tensionata cu partidul si cu coalitia.

N-avem de unde sa stim acuma, dar asta nu inseamna ca pana la urma nu vom afla. In schimb, mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP-ului n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai cabinetului”, a mai spus Dragnea.

ziare.com