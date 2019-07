Tot un italian presedinte al Parlamentului European. David-Maria Sassoli, ales din partea Grupului Socialistilor

Italianul David-Maria Sassoli a reusit, din a doua tura de vot, sa obtina presedintia Parlamentului European, pentru Grupul Socialistilor, cu 345 de voturi, in conditiile in care avea nevoie de majoritatea calificata, si anume 334 de voturi, potrivit tabelei cu rezultate afisate in plen.

Patru candidaturi au fost depuse, marti seara, pentru conducerea Parlamentului European, dar pe lista nu s-a regasit niciunul dintre cei doi pe care i-ar fi dorit Consiliul European, in pachetul de distribuire a inaltelor functii europene, stabilit dupa un maraton de negocieri, la Bruxelles.

Cei patru canditati din prima runda au fost: Ska Kealler (Partidul Verzilor / Germania), Sira Rego (Stanga Europeana Unita/Stanga Verde Nordica / Spania), David-Maria Sassoli (Alianta Progresista a Democratilor si Socialistilor/ Italia) si Jan Zahradil (Grupul Conservatorilor si Reforminstilor Europeni / Cehia) . In a doua runda, cea decisiva, s-au prezentat aceiasi candidati.