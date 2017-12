Toader vrea ordonanta pe Codurile Penale, daca legea nu intra in vigoare la timp. Premierul nu e de acord

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti dimineata in Comisia Iordache ca Guvernul are de gand sa dea o ordonanta de urgenta, daca nu va trece mai repede prin Parlament actul normativ care transpune in legislatia noastra directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie.

“Avem termen aprilie 2018, sunt convins ca Parlamentul o va transpune. Daca nu, cunoasteti foarte bine ca se justifica urgenta adoptarii unei ordonante de urgenta pentru transpunerea unei directive, in masura in care Parlamentul nu o face.

Daca legea, dintr-un motiv sau altul, nu va fi adoptata de Parlament si nu va fi promulgata, publicata in MO incat sa produca efecte juridice, Guvernul e obligat sa emita OUG”, a spus Toader.

Potrivit unor surse citate de televiziunile de stiri, premierul Mihai Tudose nu ar fi de acord cu adoptarea unei OUG pentru modificarea Codurilor Penale.

Ministrul a explicat ca nu este suficient sa ai aceasta obligatie, garantie la nivel de directiva europeana si la nivel de Constitutie: “E necesar ca legislatia infraconstitutionala, din care face parte Codul de Procedura Penala, care sa ofere suficiente garantii pentru consacrarea prezumtiei de nevinovatie”.

Ulterior, Toader a explicat exact ce si-ar dori sa schimbe in Codul de Procedura Penala. E vorba de eliminarea unor sintagme, care tin de componenta subiectiva a actului de justitie.

“In opinia mea, pentru transpunerea directivei, ca o garantie a prezumtiei de nevinovatie, trebuie ca din actualul CPP sa renuntam acolo unde e cazul la componenta subiectiva a actului de justitie. Vreau sa spun ca avem in CPP, cu privire la probatorii, doua sintagme cu un continut relativ asemanator. Uneori vorbim de dubii rezonabile, alteori de suspiciune rezonabila. Regula de tehnica legislativa este ca legiuitorul trebuie sa foloseasca aceeasi sintagma”, a declarat ministrul.

Toader arata ca “suspiciunea cuiva are alti parametri de evaluare decat suspiciunea altui jurist” si actul de justitie nu are o componenta subiectiva, trebuie sa aiba doar o componenta obiectiva.

“Prin urmare, daca nu identificam deosebiri majore, nu se justifica deosebirea terminologica de redactare”, a sustinut ministrul.

“Daca dvs veti aprecia, dincolo de termenul de 30 de zile, ca pentru transpunerea directivei sa facem unele modificari si la procedura penala, modificari in sensul inlocuirii dubiului rezonabil sau suspiciunii rezonabile cu probe, dovada temeinica a faptei respective. Sa dam la o parte componenta posibil subiectiva si sa lasam componenta probatorie unde procurorul sau judecatorul au deplina independenta”, a subliniat Toader.

Vorbind despre independenta magistratului, ministrul a precizat ca “garantia independentei nu sta in a ii lasa libertatea de a aprecia ca are o suspiciune”.

“In final, garantia independetei judecatorului sau procurorului sta in libertatea si obligatia de a interpreta legea asa cum e ea”, a mai spus Toader.

Ministrul a precizat ca va veni cu o propunere de inlocuire a sintagmelor de “suspiciune rezonabila”, “dubiu rezonabil” cu “probe temeinice, dincolo de orice dubiu”.

“Daca nu, riscam sa rasturnam sensul prezumtiei de nevinovatie”, a incheiat ministrul.

Florin Iordache, presedintele comisiei speciale, i-a cerut lui Tudorel Toader sa vina cu propunerile sale de modificare a Codului de Procedura Penala pana miercuri, adica are la dispozitie o zi.