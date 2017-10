Toader s-a razgandit: Nu mai trece Inspectia Judiciara la Ministerul Justitiei, ci o vrea total independenta

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat miercuri, in cadrul comisiei speciale din Parlament, proiectul de modificare a Legilor Justitiei, in varianta aceasta fiind precizat ca Inspectia Judiciara nu va ramane nici la CSM, nu va fi nici la Ministerul Justitiei, ci va fi o institutie independenta pentru care se va face, in viitor, o lege separata.

“In proiect veti observa urmatoarea reglementare: prevederile legale cu privire la Inspectia Judiciara raman absolut nemodificate, pentru ca in partea finala a proiectului, la situatii tranzitorii, vedeti un aliniat care spune ca Inspectia Judiciara va fi reglementata ca o institutie autonoma, separata, care sa nu fie nici la CSM, nici la Ministerul Justitiei, care sa aiba independenta functionala de a-si indeplini misiunea constitutionala”, a spus Toader, in fata comisiei conduse de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache.

Toader a adaugat ca, “la 6 luni de la adoptarea proiectului, o sa adoptam o lege speciala pentru Inspectia Judiciara”.

Fostul ministru Florin Iordache nu s-a aratat de acord cu aceasta ultima chestiune.

“Inspectia Judiciara trebuie reglementata aici, sa nu mai asteptam 6 luni. Putem discuta aici ce formula gasim, astfel incat sa fie o institutie independenta”, a spus Iordache.

In plus, la iesirea de la comisie, Iordache le-a spus jurnalistilor ca s-ar putea ca Inspectia sa fie obligata sa dea raportul in Parlament.

“Sa vina sa prezinte un raport in fata Parlamentului, pe principiul similar de la CSM, cum CSM vine si prezinta un raport anual in fata plenului reunit. E o propunere asa pe loc, fara sa stim ce contine proiectul si ce isi doreste sistemul”, a spus Iordache.

Presedintele comisiei a mai precizat care va fi parcursul dezbaterilor pe proiect.

“Societatea si noi ne asteptam la o reforma reala a acestor legi, sunt foarte multe chestiuni care trebuie modificate. Aceste 3 proiecte vor fi publice pe site-ul comisiei, vor fi inaintate CSM, ICCJ, Parchetului, asociatiilor profesionale. (…) Trebuie sa venim cu niste legi pe care sistemul judiciar le asteapta, sa le facem impreuna cu sistemul si nu impotriva lui. De saptamana viitoare vom discuta articol cu articol, vom modifica unde consideram ca trebuie modificat”, a anuntat Iordache.

Prima oara cand a fost avansata varianta ca Inspectia Judiciara sa nu fie nici la CSM, nici la Ministerul Justitiei, ci sa ramana independenta a fost pe 23 august, cand Toader a prezentat aceste 3 variante.

Asta dupa ce in prima faza, cand a anuntat ca vrea sa treaca Inspectia la Ministerul Justitiei, numeroase voci – incepand cu sistemul judiciar si pana la presedintele Klaus Iohannis si ambasadori straini – au avertizat ca o astfel de decizie va duce la subjugarea IJ de catre politic.

Apoi, la inceputul lunii octombrie, presedintele PSD Liviu Dragnea a spus ca varianta unei Inspectii Judiciare independente e cea mai sigura.

