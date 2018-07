Toader face apel la procurori sa se inscrie la concursul pentru sefia DNA: Unii cred ca numirea se face prin troc politic

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut luni dimineata un apel la procurori sa se inscrie in cursa pentru sefia DNA.

Pana acum, nu s-a inscris nimeni in aceasta cursa, iar azi este ultima zi in care se mai primesc dosarele aplicantilor.

Toader a subliniat ca cel care se va angaja la aceasta functie va avea o responsabilitate importanta, anume reorganizarea DNA, in functie de cerintele noilor legi ale Justitiei, care au trecut de Parlament, una fiind deja promulgata de presedinte, in ciuda avertismentelor Comisiei de la Venetia.

Cat despre motivul pentru care nu s-a inscris deocamdata nimeni in cursa, ministrul crede ca poate unii procurori se asteapta ca numirea sa se faca prin troc politic si, de aceea, nu se implica.

“Nu stiu nici eu (de ce nu sunt candidati – n.red.), dar nu uitati ca numirile precedente au fost realizate uneori pe baza unei intelegeri politice, sa nu zic un troc politic. Ganditi-va la ultima numire, nu a fost procedura, nu a fost concurenta, nu v-ati alarmat ca nu s-au inscris. Altadata numirea s-a facut in pofida unui aviz negativ al CSM (…) Cred ca unii dintre procurorii au aceasta parere ca numirea se va face ca in precedent pe baza unor intelegeri.

Va asigur ca nu va fi asa ceva. Pe de alta parte, cine vrea sa fie sef la DNA, nu cred ca nu sunt doritori, stiu foarte bine realitatea de acolo, mai bine decat mine si dvs, isi dau seama de cat de multa munca este necesara pentru a face DNA functionala, pentru a repune DNA-ul in parametri constitutionali, pentru a reda increderea romanilor, daca a existat, in activitatea DNA.

Prin urmare, acestea sunt, dupa parerea mea, motivele rezervei in inscrierea candidaturilor. Mai avem insa ziua de astazi cand cred ca vom avea candidati”, declarat ministrul Justitiei.

Intrebat despre o eventuala candidatura a Ancai Jurma (actuala sefa interimara a DNA – n.red.), Toader replicat: “Cand a propus-o ca interimar procurorul general i-am spus mai in gluma, mai in serios, ca i-am fost in comisia de doctorat. Are un sef care va poate raspunde daca e bine ca s-a intalnit cu ambasadorul SUA. Nu ma pot antepronunta daca am incredere in ea, sa vedem daca se inscrie”.

Amintim ca Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 09 – 30.07.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

Procurorii pot depune cereri de inscriere, pentru functia de conducere vacanta, pana la data de 23.07.2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul MJ si se va publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 24 iulie, participantii urmand a sustine, in perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul Tudorel Toader. Rezultatul final se va afisa in data de 30 iulie.

Concursul a fost organizat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef a DNA a Laurei Codruta Kovesi.