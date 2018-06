Toader: Extradarea Elenei Udrea din Costa Rica e posibila, chiar daca nu avem un tratat bilateral

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute, poate fi extradata din Costa Rica in baza conventiilor internationale si a curtoaziei internationale.

“Extradarea este posibila chiar daca nu avem un tratat bilateral de extradare cu Republica Costa Rica”, a declarat Toader, miercuri, intr-o scurta de declaratie de presa.

Ministrul a aratat ca persoana condamnata trebuie in primul rand sa fie data in urmarire internationala. Darea in urmarire internationala se dispune de catre Interpol, la solicitarea instantei emitente a mandatului de arestare.

“In acest moment, nu avem un tratat bilateral cu republica Costa Rica, insa cooperarea in aceasta materie are loc pe doua proceduri distincte”, a spus Toader.

Prima procedura este cea in domeniul curtoaziei internationale, cu asigurarea reciprocitatii. “In precedent am avut un astfel de caz, din republica Costa Rica. In acest moment se afla pe rol in derulare un alt caz, altul decat acesta (al Elenei Udrea -n.red.) “, a subliniat Toader.

Politistii au solicitat, marti seara, instantei emiterea unui mandat european de arestare si a unei cereri de urmarire internationala pe numele Elenei Udrea, conform unor surse citate de Agerpres.

A doua procedura este in baza unor conventii internationale, la care Romania si Costa Rica sunt state parti. “Intervalul de timp in care se poate derula procedura de extradare tine de legislatia republicii Costa Rica”, a mai declarat Toader.

“Am avut un caz de extradare, pe baza de curtoazie, si un altul este pe rol. Inseamna ca in prima procedura avem precedent, iar in a doua procedura avem temei legal”, a mai punctat Toader.

“Stim ca de la politie s-a facut solicitarea catre instanta pentru emiterea unui mandat de arestare”, a mai aratat ministrul. Pana la acest moment, la Ministerul Justitiei nu a sosit nicio solicitare, nicio informare cu privire la procedura de extradare a Elenei Udrea, procedura care se afla in prima faza.

In luna aprilie, avocatul Elenei Udrea transmitea magistratilor, care judecau dosarul Gala Bute, ca Elena Udrea are statut de refugiat politic. Doar ca statutul de refugiat politic nu a fost confirmat de documentele depuse la dosar, asa cum a transmis instanta suprema.

ziare.com