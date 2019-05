Titus Corlățean, omul care a umilit Diaspora în 2014, propus vicepremier

Titus Corlățean, ministru de Externe în timpul primului tur al prezidențialelor din 2014, când românii din diaspora au avut parte la vot de o experiență similară cu cea de duminică, a fost propus vicepremier în guvernul Vioricăi Dăncilă.

Titus Corlățean, fost ministru de Externe al lui Victor Ponta, a fost propus vicepremier în guvernul Vioricăi Dăncilă.

”Am votat pentru funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice pe Titus Corlățean, care are experiență în acest domeniu”, a anunțat Dăncilă, luni seară.

Răspunsul premierului, întrebat cum poate să numească un om considerat vinovat pentru organizarea proastă a votului din Diaspora din 2014, a fost năucitor. ”Portofoliul pentru parteneriat strategic nu are niciun fel de legătură cu votul din Diaspora”, a spus Dăncilă.

Corlățean era ministru în 2014, când a fost acuzat că a organizat defectuos votul din străinătate, umilind românii care au așteptat ore întregi la cozi fără să poată vota.

MAE a fost acuzat atunci că a deschis prea puțin secții de vot.

În ciuda cererilor venite de la opoziție și de la românii din diaspora privind creșterea numărului de secții de votare, Corlățean a refuzat.

În cele din urmă, în urma presiunilor și a scandalului uriaș care nu putea fi stins și afecta șansele lui Victor Ponta în turul II, Corlățean a demisionat.

“L-am informat pe primul ministru că am decis să-mi depun mandatul de ministru de Externe. Am obligaţia să asigur, împreună cu echipa Ministerului Afacerilor Externe, respectarea legalităţii, dar şi prezervarea imaginii şi prestigiului instituţiei MAE. Am decis să-mi depun mandatul. Nu pot să accept şi nu accept să încalc legea şi legalitatea, nu pot accepta ca instituţia MAE să fie forţată să încalce legea şi legalitatea pe considerente de interese politice şi electorale ale domnilor Băsescu şi Iohannis. Nu pot accepta să ofer motive de contestare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din turul II pe considerente de nelegalitate a înfiinţării de noi secţii de votare în străinătate. În consecinţă, pentru că doresc să respect legea, am decis să-mi depun mandatul de ministru al Afacerilor Externe al României”.

A fost urmat de Teodor Meleșcanu, care nu a făcut însă schimbări majore în organizarea votului.

Dăncilă a anunțat și o anchetă după haosul de la votul de duminică.

”Ministerul Afacerilor Externe a cerut fiecărui ambasador sau consul numărul de secţii de votare de care este nevoie, numărul buletinelor de votare. Aici trebuie să vedem unde s-a greşit, de fapt, şi cei care au greşit, trebuie să plătească. Indiferent cine este acea persoană, pentru că este dreptul fiecăruia să voteze şi eu cred că trebuie să facem toate demersurile în care să asigurăm acest drept pentru toţi cetăţenii României, fie că sunt în afara graniţelor ţării sau sunt în ţară”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a menţionat că a solicitat o analiză Ministerului Afacerilor Externe şi că vor fi luate măsuri “radicale” în cazul celor care au greşit.

“Am cerut o analiză, Ministerul Afacerilor Externe a şi început această analiză, să vedem ce s-a întâmplat şi să luăm măsurile care se impun. Şi v-am spus că vom lua măsuri radicale. Cei care au greşit vor plăti”, a reiterat premierul Dăncilă.