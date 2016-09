Timisoara va fi Capitala Culturala Europeana in anul 2021

Timisoara a fost desemnata Capitala Culturala Europeana a anului 2021. Anuntul a fost facut vineri dupa-amiaza.

Celelalte trei orase candidate au fost Bucuresti, Cluj-Napoca si Baia Mare.

“Pentru noi, in Romania, este a doua oara cand un oras va fi Capitala Culturala Europeana”, a spus ministrul Culturii, Corina Suteu, intr-o declaratie de presa sustinuta la Biblioteca Nationala, unde a avut loc ceremonia.

Anuntul final a fost facut la capatul a circa 20 de minute de suspans.

“Eram pregatit pentru un cu totul alt speech, datorita informatiilor venite pe surse. Este o victorie mare de echipa, echipa fiind comunitatea din Timisoara”, a spus primarul timisorean Nicolae Robu.

Grecia si Muntenegru sunt celelalte doua tari unde vor exista orase care vor detine titlul de Capitala Culturala Europeana peste 5 ani.

Este a doua oara cand Romania are Capitala Culturala Europeana, dupa anul 2007, cand Sibiul a detinut aceasta titulatura, alaturi de Luxemburg.

In 2016, titlul este detinut de San Sebastian (Spania) si Wroclaw (Polonia).

Titlul de Capitala Culturala Europeana se acorda incepand cu anul 1985, unuia sau mai multor orase. Din anul 2007, titulatura este detinuta de un oras occidental si de unul din estul Europei, in comun.

Programul a fost initiat in anul 1983, de ministrul grec al Culturii, nemultumit ca acest domeniu nu primeste aceeasi atentie precum economia sau politica, de exemplu.

Atena, Paris, Berlin, Madrid, Florenta si Amsterdam se numara printre orasele care au fost de-a lungul timpului capitale europene, nu insa si alte mari capitale precum Londra, Roma, Viena sau Budapesta.

Orasul desemnat Capitala Culturala Europeana organizeaza in anul respectiv numeroase evenimente de o puternica insemnatate europeana. In plus, orasul beneficiaza mult din punct de vedere cultural, social si economic si i se poate imbunatati imaginea si creste vizibilitatea pe plan international.