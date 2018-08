Times New Roman a dat-o în judecată pe Dăncilă: “Aduce atingere demnității noastre”

“După episodul Priștina – Podgorica, la presiunea bunului simț și la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis să o dau și eu în judecată pe Viorica Dăncilă. Asta se întâmplă în același dosar în care Viorica Dăncilă ne cere mie și colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru că am spus despre ea într-un articol că este tâmpită”, anunţă Călin Petrar, redactorul şef al Times New Roman.

”Abordarea mea și a avocatului meu este clară: dacă e cineva care suferă prejudicii de imagine sau atingeri ale dreptului la demnitate, suntem noi, românii. Prin tot ceea ce face, facilitând ca o persoană incompatibilă cu funcția de premier (din cauza unei condamnări penale) să conducă România prin intermediul ei, prin modul în care se exprimă, prin gafele pe care le face, Viorica Dăncilă aduce atingere demnității noastre și ne aduce grave prejudicii de imagine”, explică redactorul şef al Times New Roman, într-un comunicat de presă.

“În încheiere, nu pot decât să-i încurajez și pe alți români să constate că Viorica Dăncilă le provoacă grave prejudicii de imagine și să acționeze în consecință. Astfel, orice cetățean român poate face cereri de intervenție în interes propriu, în dosarul nostru 10816/3/2018 – Tribunalul București, în care să solicite același lucru, să se constate încălcarea dreptului său la demnitate și imagine în calitate de cetățean al României”, se mai arată în documentul citat.

Comunicatul integral - AICI