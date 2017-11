Tillerson: “Statul de drept si un guvern reprezentativ sunt forme fara fond cand sunt rupte de o societate civila vibranta si de un respect profund pentru adevarurile evidente”

Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a remarcat marti Romania pentru alocarea a 2% din PIB pentru aparare, alaturi de alte cateva state europene. Intr-un discurs programatic, seful diplomatiei americane a avertizat statele europene, mai ales “cele care au trait sub greutatea dictaturilor comuniste”, ca “statul de drept si un guvern reprezentativ sunt forme fara fond atunci cand sunt rupte de o societate civila vibranta si de un respect profund pentru adevarurile evidente”.

“SUA si toate statele europene, mai ales cele care au trait sub greutatea dictaturilor comuniste, pretuiesc libertatea ca natiuni care pot actiuno sub propria autoritate. Daca nu ne exercitam responsabilitatea, nu vom avea suveranitate. Daca nu avem suveranitate, nu vom avea libertate. Mentinerea suveranitatii inseamna si cultivarea virtutilor care o fac posibila. Natiunile libere trebuie sa protejeze societatea civila si grupurile, familiile si indivizii care o compun. Statul de drept si un guvern reprezentativ sunt forme fara fond atunci cand sunt rupte de o societate civila vibranta si de un respect profund pentru adevarurile evidente”, a spus Rex Tillerson intr-un discurs despre relatiile SUA-Europa la Wilson Center, inainte de vizita sa in regiune.

“Stim ca popoarele europene au dezbateri despre viitorul lor. America nu va incerca sa impuna raspunsuri la aceste intrebari. Recunoastem faptul ca Europa e compusa din natiuni libere care, in marea traditie a democratiilor occidentale, trebuie sa fie capabile sa-si aleaga propriile cai”, a mai spus Rex Tillerson in discursul citat.

Reamintim ca Departamentul de Stat al SUA a emis luni un comunicat oficial in care indemna Romania sa renunte la modificarea legilor justitiei, care, atrag atentia oficialii americani, “afecteaza lupta anticoruptie si independenta judiciara si slabeste statul de drept”. Reactia a venit din partea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, presedintii celor doua camere ale Parlamentului scriind intr-un comunicat de presa comun ca “deciziile și voturile din Parlament se desfășoară în numele suveranității poporului și nu pot face obiectul niciunei forme de presiune”.

