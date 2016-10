Tigarile mentolate si cele cu arome, interzise. De cand nu le vom mai gasi in magazine

Camera Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege al Guvernului care prevede interzicerea tigarilor care au capsule aromate in filtru si a celor mentolate.

Acestea urmeaza sa fie interzise la comercializate etapizat, pana in anul 2019.

Mai exact, tigarile mentolate vor mai putea fi comercializate pana in 2019. Vor disparea insa de pe piata cele cu capsula, iar pachetele cu astfel de tigari care se afla in acest moment pe piata vor putea fi puse in vanzare pana la 20 mai 2017, a explicat Magdalena Ciobanu, expert in Ministerul Sanatatii pentru Controlul Tutunului.

“In momentul in care va intra in vigoare legea, adica la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, vor trebui sa dispara de pe piata produsele cu tutun aromate, mai specific tigarile care in momentul de fata au capsule aromate in filtru.

Cu data intrarii in vigoare a legii producatorii trebuie sa fabrice pachetele de tigari conform noilor reguli”, a declarat Magdalena Ciobanu.

Totodata, noul pachet de tigari va avea o imagine grafica pe 65% din suprafata pachetului.

“Aceste imagini voi fi pe ambele fete pentru ca nu va fi posibil sa ascunzi imaginea in raftul de prezentare a produselor din tutun.

Ele vor trebui schimbate la fiecare 1 ianuarie de acum incolo in asa fel incat oamenii sa nu se mai obisnuiasca cu imagiile si sa fie surprinsi de alte imagini”, a mai spus expertul din Ministerul Sanatatii pentru controlul tutunului.

Potrivit acesteia, pachetele inscriptionate conform vechilor reguli pot fi comercializate pana la 20 mai 2017.

Proiectul de lege adoptat marti urmareste transpunerea integrala in legislatia noastra a unor directive europene din 2014.

Camera Deputatilor este for decizonal in acest caz, dupa vot proiectul urmand sa fie trimis spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Dupa ce legea va fi publicata in Monitorul Oficial, prevederile vor intra in vigoare dupa 30 de zile.