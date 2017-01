Theresa May ar urma sa declanseze pe 9 martie iesirea Marii Britanii din UE

Ministrii britanici doresc sa aprobe pana la sfarsitul primei saptamani din luna martie legislatia care permite invocarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, pentru a permite prim-ministrului Theresa May sa initieze pe 9 martie procedura de Brexit, cu ocazia participarii la intalnirea Consiliului European din Malta, scriu jurnalistii britanici.

Pana in acest moment, prim-ministrul britanic a incercat sa nu dezvaluie data exacta aleasa pentru a declansa procedura de iesirea a Marii Britanii din UE, precizand doar ca va incepe pana la finele lunii martie procedura de Brexit, arata The Times.

Negocierile dintre partea britanica si cea europeana nu se pot intinde pentru o perioada mai lunga de doi ani, decat cu aprobarea unanima a tarilor membre UE.

Totusi, reprezentantii guvernului au declarat anterior in Camera Lorzilor ca vor ca pana la data de 7 martie sa fie aprobata legea de notificare a retragerii din Uniunea Europeana.

Toti cei 28 de lideri de guvern din tarile membre se vor intalni incepand cu 9 martie in cadrul summit-ului de doua zile al Consiliului European, care va avea loc la Malta. Acest summit reprezinta oportunitatea ideala pentru ca premierul May sa invoce articolul 50 al Tratatului de la Lisabona.

Ministrii britanici nu vor sa invoce articolul 50 in ultima saptamana a lunii, intrucat pe 25 martie se sarbatoresc 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, care a pus bazele Comunitatii Economice Europene, formata in acel moment din Franta, Republica Federala Germana, Belgia, Olanda, Luxemburg si Italia.

Totusi, calendarul stabilit de premierul britanic ar putea sa fie intarziat daca lorzii incearca sa amendeze legislatia si initiaza un adevarat joc de ping-pong cu parlamentarii din Camera Comunelor.

Marti va incepe si dezbaterea parlamentara pentru proiectul legislativ care sa permita premierului sa invoce articolul 50 si sa declanseze procedura de retragere din UE.

Parlamentarii s-ar putea sa dezbata legislatia pana in miezul noptii, inainte de a ajunge la un vot in cursul zilei de miercuri. Ulterior, proiectul va trece prin comisii, unde opozitia are ocazia de a introduce amendamente.

Guvernul Marii Britanii spera ca legislatia sa treaca pana la 9 februarie de Camera Comunelor si sa fie pregatita pana la 20 februarie pentru Camera Lorzilor.