Theresa May anunta un Brexit dur si spune ca nu isi doreste destramarea UE

Premierul britanic Theresa May a anuntat, marti, intr-un discurs mult asteptat, ca Londra intentioneaza sa se desparta complet de Uniunea Europeana si ca nu are in vedere sa opteze pentru “ceva care sa lase jumatate pe dinafara si jumatate pe dinauntru”.

May a declarat ca Regatul Unit “nu se va agata de franturi din aderare” si nici nu doreste o asociere sau sa faca partial parte din blocul european. Aceasta anuntat ca Londra va forja un “parteneriat nou si egal” cu Europa, scrie The Associated Press.

Theresa May a subliniat ca vrea ca tara ei sa iasa “mai puternica, mai dreapta, mai unita si mai orientata catre exterior decat inainte”.

Ea a anuntat, de asemenea, ca Parlamentul britanic va putea sa se exprime prin vot asupra acordului final cu privire la Brexit.

De asemenea, May a mai spus ca restul statelor UE nu inteleg neaparat de ce britanicii au votat asa cum au votat si sunt ingrijorate, acum, fata de ceea ce poate insemna Brexitul pentru viitorul Europei.

Insa a subliniat ca Brexitul nu va conduce la o “destramare si mai mare” a proiectului european si a insistat ca ea nu sustine acest lucru.

Dar Regatul Unit este o tara unica, cu o istorie si o cultura politica unice, in care, spune ea, mai degraba in mod amuzant nu exista o traditie puternica a coalitiei de guvernamant.

Marea Britanie ar putea sa fie perceputa ca un membru “ciudat”, dar acest lucru se datoreaza in parte inflexibilitatii si rigiditatii UE.

Renegarea predecesorului ei, David Cameron, a fost “o ultima incercare curajoasa” de reformare a Uniunii din interior, insa ea a esuat, a argumentat premierul britanic.

Premierul britanic a afirmat ca vrea sa evite schimbarile bruste pentru companii, la iesirea din Uniunea Europeana, fiind pentru efectuarea unor modificari treptate in domeniul imigratiei, vamii si al reglementarilor serviciilor financiare, scrie Reuters.

“Nu este in interesul nimanui sa aiba loc o schimbare brusca pentru companii, sau un risc pentru stabilitate, in timp ce schimbam relatiile existente intr-un nou parteneriat cu UE”, a spus May.

Ea a precizat insa ca asta nu inseamna ca va dori o forma de tranzitie nelimitata a statutului, “in care sa fim blocati pentru totdeauna intr-un purgatoriu politic permanent”.

Premierul a mai subliniat ca vrea ca acordul cu UE sa aiba loc in intervalul de doi ani de negocieri pentru iesirea din blocul comunitar.

In acelasi timp, Theresa May a asigurat ca cetatenii europeni vor fi bineveniti in continuare in Marea Britanie, exprimandu-si speranta ca acest tratament va fi reciproc.