Theresa May anunta ca va demisiona dupa ratificarea acordului pentru Brexit

Guvernul britanic a confirmat miercuri seara, in mod oficial, ca Theresa May va demisiona dupa ratificarea tratatului retragerii din Uniunea Europeana si inaintea deschiderii negocierilor cu privire la viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea, relateaza BBC News.

“Aceasta este o perioada de incercare pentru tara noastra si partidul nostru”, a declarat sefa Guvernului in fata membrilor grupului parlamentar al Partidului sau Conservator (Comitetul 1922).

“Aproape am reusit. Suntem deja pregatiti sa deschidem un nou capitol si sa construim acest viitor stralucit imptruna. Dar, inainte sa facem asta, trebuie sa terminam ceea ce facem acum”, a continuat premierul.

“Am auzit foarte clar spiritul parlamentarilor din partid. Stiu ca exista dorinta unei noi abordari – si a unei noi conduceri – in a doua faza a negocierilor Brexitului, si nu voi sta in calea acestui lucru”, a adaugat May.

“Stiu ca unele persoane sunt ingrijorate ca, daca votati acordul retragerii, eu am sa iau acest lucru drept un mandat si am sa ma precipit in faza a doua fara dezbaterea pe care trebuie sa o avem. Nu o voi face – aud ceea ce spuneti”, a spus ea.

“Insa este necesar sa trecem acordul (in Parlament) si sa realizam Brexitul”, a subliniat May.

Parlamentari din opozitie au reactionat fata de aceste declaratii.

Parlamentara laburista Jo Stevens a denuntat anuntul Theresei May drept “mita suprema” pe care o da Partidului Conservator.

Anna Soubry, o fosta parlamentara conservatoare, care face parte din februarie din Grupul Independent, a denuntat un gest “rusinos”.

Theresa May a promis sa demisioneze inaintea urmatoarei faze a negocierilor Brexitului, insa nu a anuntat o data in acest sens.

Alegeri in Partidul Conservator in vederea desemnarii noului lider al formatiunii ar putea avea loc undeva in mai, estimeaza Laura Kuenssberg de la BBC.