The Sun: Copiii romani sunt platiti cu 1 leu pe ora pentru a asambla jucariile din ouale Kinder

Jurnalistii The Sun sustin ca familiile sarace de romani muncesc pana la 13 ore pe zi in propriile locuinte pentru a asambla jucariile mici de plastic, care se gasesc in interiorul oualor Kinder.

De asemenea, copii romani cu varste de doar sase ani participa la aceasta munca extenuanta in schimbul unei plati modice, echivalenta cu doar 22 de penny pe ora, adica putin mai mult de un leu. Parintele unor copii implicati in asamblarea de jucarii a declarat ca este vorba de o munca de sclavi.

Pentru fiecare 1.000 de oua asamblate, o familie primeste in jur de 20 de lei romanesti, echivalentul a doar 3,77 de lire sterline.

Produsele sunt ulterior transportate la fabrica Ferrero din localitatea Carei. Intermediarii vand ouale asamblate in schimbul a 80 de penny pe bucata.

“Daca directorii de la Ferrero ar sti ce se intampla in Romania, probabil ca ar avea un atac de cord. Compania nu primeste ce a platit, iar intermediarii castiga o avere pentru munca unor oameni care sunt tratati ca sclavi”, a declarat o sursa anonima din interiorul companiei.

Familia Jurj este implicata in proces. La asamblarea oualor Kinder participa Timea (30 de ani) alaturi de sotul ei Christian (41 de ani), precum si de copiii Patrick (11 ani) si Hannah (6 ani).

“Este munca de sclavi, dar ce am putea sa facem altceva? Nu avem nicio oportunitate. Atunci cand vezi modul in care traim aici trebuie sa intelegeti de ce este visul nostru sa mergem in Marea Britanie”, a declarat Christian Jurj pentru The Sun.

Familia primeste ouale si jucariile de plastic de la firma Prolegic, care este subcontractata de catre Romexa SA.

Reprezentantii Romexa SA au declarat ca nu aveau nicio idee ca firma subcontractata trimitea ouale pentru asamblare in locuintele unor familii sarace.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare si Inspectoratul Teritorial de Munca fac anchete in cazul familiei care si-ar folosi copiii pentru a asambla jucarii din oua Kinder si a celor doua firme mentionate in articolul The Sun.

Protectia Copilului s-a autosesizat si va vedea daca faptele prezentate sunt reale, daca acei copiii au fost supusi la diverse forme de abuz si le-au fost periclitate dreptul la viata si la educatie.

In cadrul anchetei, vor avea loc discutii cu parintii si cu copiii, pentru a putea fi trasa o concluzie si a se intocmi un raport din care sa reiasa daca este vorba de un abuz si de o forma de exploatare prin munca, raport care ar putea fi gata intr-o saptamana.

Si Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Satu Mare a inceput controale la firmele Romexera si Prolegic.

Ioan Flore, de la ITM Satu Mare, a declarat ca doua echipe de control au plecat la cele doua firme, iar verificarile sunt in curs.

El a precizat ca ITM a facut controale la cele doua firme in 2014 si, respectiv, 2015, iar atunci acestea nu aveau contracte de munca la domiciliu si nici nu au fost semnalate situatii de minori prezenti la munca.

Ioan Flore a precizat ca din informatiile prezentate in articolul The Sun rezulta ca parintii acelor copii ar fi salariati ai celor doua firme, insa, in urma verificarilor, numele prezentate nu figureaza in registrul de evidenta a salariatilor.

Daca informatiile din The Sun sunt reale, cele doua firme risca sa fie amendate daca nu aveau incheiate contracte de munca la domiciliu cu acele persoane.

Reamintim ca The Sun si alte publicatii tabloide britanice au dus ani de zile o campanie de denigrare a romanilor.

ziare.com