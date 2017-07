The New York Times: Trump i-a dat lui Putin exact ceea ce isi dorea

Donald Trump si Vladimir Putin, cei mai puternici oameni ai lumii, au discutat doua ore, vineri, in prima lor intalnire oficiala. Cei doi au abordat multe subiecte, iar Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, chiar a fost trimisa sa-si scoata sotul din intalnirea interminabila. Chiar si asa, cei doi presedinti au lasat neabordate multe subiecte.

“Trump i-a dat lui Putin exact ce voia”, titreaza The New York Times, intr-un articol al lui Masha Gessen.

Acesta sustine ca presa americana a oferit diferite interpretari ale intalnirii istorice dintre cei doi, dezbatand daca Trump a aratat determinare sau daca a cazut intr-o capcana intinsa de Putin.

Pe de alta parte, presa rusa a avut de dezbatut un lucru mult mai simplu – traducerea corespunzatoare a cuvantului “tremendous” (extraordinar, imens etc. – n.red.), pe care Trump l-a folosit pentru a descrie intalnirea.

“Grandios”, “remarcabil” sau “uimitor” sunt cele mai folosite traduceri, care insa converg intr-o singura directie: intalnirea a fost un triumf. Cel putin asa este vazuta din partea rusa.

Sursa citata noteaza ca, de cand conduce Rusia, de aproape 17 ani, Vladimir Putin a clarificat mereu ce vrea din relatia cu presedintele american: sa fie tratat ca un partener egal pe scena mondiala si sa nu fie intrebat sau sa se faca presiuni asupra sa in legatura cu actiunile Guvernului sau in Rusia sau in ceea ce considera sfera lui de influenta. Insa Putin nu si-a atins obiectivele, pana acum. Al patrulea presedinte american cu care colaboreaza, dupa Clinton, Bush si Obama, i-a oferit exact ceea ce voia – respect, incredere si libertatea fata de critici.

Potrivit NYT, singura realizare a intalnirii a fost armistitiul limitat stabilit de Trump si Putin pentru Siria. Exact asta dorea Putin – nu armistitiul in sine, ci recunoasterea ca SUA si Rusia sunt parti care negociaza de pe pozitii de egalitate in conflictul sirian. Ani de zile, Putin a incercat sa convinga SUA sa accepte rolul decisiv al Rusiei in Orientul Mijlociu, iar acum Trump i-a oferit mult mai mult decat atat, mai noteaza autorul.

Ce nu s-a discutat la intalnirea dintre cei doi

Insa, scrie NYT, ceea ce era cu adevarat important pare ca a lipsit de la discutiile purtate in cadrul acestei intalniri – orice critica a razboiului Rusiei din Ucraina, inclusiv ocuparea Crimeii, dar si represiunea asupra disidentilor politici din Rusia. Doar secretarul de Stat Rex Tillerson a mentionat Ucraina, spunand ca va fi numit acolo un nou reprezentant american, iar un jurnalist a pus o intrebare in legatura cu sanctiunile impuse ca urmare a implicarii Rusiei in regiune.

Autorul articolului trece in revista mai multe subiecte notabile care au lipsit atat din intrebarile jurnalistilor, cat si din rezumatul de dupa intalnire, asa ca se poate presupune ca au lipsit si din discutiile de peste doua ore:

- Intensificarea represiunii puterii de la Moscova impotriva disidentilor

Doar luna trecuta, mai mult de 1.700 de persoane au fost arestate, ca urmare a unui protest pasnic – cel mai mare numar de arestari intr-o singura zi, in ultimele decenii.

- Alexei Navalnii, activistul anticoruptie care planuieste sa candideze impotriva lui Putin la alegerile prezidentiale din 2018

Navalnii a fost atacat fizic si se confrunta cu o serie de acuzatii false. Zeci de sustinatori ai sai din toata tara au fost arestati, in perioada protestelor de luna trecuta. 30 de arestari au fost facute doar in Moscova.

- Mai mult de 100 de homosexuali vizati de epurari in Cecenia

Trei decese sunt confirmate, in aceasta situatie, iar mai multi barbati sunt in continuare dati disparuti. De asemenea, alte cateva zeci se ascund in alte locuri din Rusia. Moscova a promis ca va ancheta aceasta situatie, dupa presiuni internationale, insa nu se stie nimic despre vreun progres in acest sens. Cei doi presedinti au evitat subiectul si in discutia telefonica din luna mai.

- Un tribunal din Moscova a dat o sentinta in cazul uciderii politicianului de opozitie Boris Nemtov, in anul 2015, dar nu se stie nimic despre cine a ordonat lovitura

- Numarul de prizonieri politici din Rusia creste, inclusiv oameni arestati pentru proteste pasnice si pentru comentarii facute pe retelele sociale

ziare.com