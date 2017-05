Teroristul din Manchester a fost in Germania cu cateva zile inainte sa se detoneze

Jurnalistii Sky News dezvaluie ca atacatorul sinucigas Salman Abedi a vizitat localitatea germana Dusseldorf, situata la aproximativ 480 de kilometri vest de Berlin, cu doar patru zile inainte sa-si detoneze centura cu explozibili la Manchester Arena.

Anchetatorii britanici au anuntat deja ca atacatorul sinucigas facea parte dintr-o retea terorista mai larga, iar mai multe persoane au fost arestate in operatiuni antiteroriste desfasurate atat in zona metropolitana din Manchester, precum si in Libia.

Fortele libiene l-au arestat, miercuri noaptea, pe fratele mai mic al atacatorului sinucigas, care este acuzat ca planuia sa lanseze un atentat terorist iminent la Tripoli.

De asemenea, autoritatile libine l-au arestat, ulterior, pe tatal atacatorului sinucigas, care a insistat in presa internationala ca fiul sau este inocent si nu a jucat niciun rol in atentatul de la Manchester Arena.

22 de persoane si-au pierdut viata, inclusiv mai multi copii, iar alte zeci au fost ranite in urma atentatului sangeros care a lovit luni noaptea localitatea Manchester.

Salman Abedi s-a nascut in 1994 in Manchester, fiind al treilea copil dintr-o familie de refugiati libieni, care au fugit de regimul Gaddafi.

Parintii sai au fugit la Londra, inainte de a se stabi in Fallowfield, un cartier situat in partea sudica a zonei metropolitane din Manchester.

De asemenea, familia a locuit timp de zece ani in Fallowfield.

Atacatorul sinucigas a crescut la doar cativa metri de un liceu de fete, care a ajuns in stiri in urma cu doi ani, dupa ce gemenele Zahra si Salma Halane au fugit pentru a se alatura jihadistilor Statului Islamic din Siria.

Jurnalistii Sky News au dezvaluit in urma cu o zi ca Salman Abedi avea legaturi cu o celula terorista activa de la Manchester, dar si cu jihadistul britanic Raphael Hosley, care a incercat sa recruteze sute de tineri de pe retelele sociale in numele Statului Islamic.

ziare.com