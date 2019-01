Teodorovici anunta ca varianta finala a bugetului e gata miercuri. Primarii ameninta cu proteste la Guvern

Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania, s-au intalnit, marti, cu reprezentantii Guvernului pentru a discuta despre alocarile bugetare din anul 2019.

Dupa mai bine de doua ore de discutii, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca s-au facut doua propuneri, dar a refuzat sa le detalieze si a anuntat ca maine va fi prezentata varianta finala.

La randul lor, primarii au precizat ca nu este normal sa se lupte cu Guvernul pentru ca o parte din banii realizati de cetatenii din orasele lor sa ramana in comunitati.

Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat ca, miercuri, la ora 12:00, daca nu se va primi raspunsul scontat, primarii vor protesta in fata Guvernului.

La intalnirea cu primarii de municipii au participat consilierul premierului Darius Valcov si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila, invitata la discutii de catre primari, nu a fost prezenta.

“A fost o discutie foarte utila spunem noi si cred ca si colegii care au participat din partea structurilor asociative. Au fost facute doua propuneri in aceste cateva ore de discutii, pe care o sa le analizam acum la Ministerul de Finante si pentru care am promis ca maine, intr-un termen foarte scurt, sa iesim cu varianta finala pe care speram noi sa o agreeze cea mai mare parte a celor care au fost azi la sedinta”, a declarat Eugen Teodorovici, la finalul sedintei.

Acesta a refuzat sa detalieze cele doua propuneri. Teodorovici a afirmat ca veniturile primariilr au crescut constant in ultimii ani, fiind vorba despre o crestere de circa cinci miiarde de lei.

“Cu totii isi doresc mai multi bani pentru institutle pe care le reprezinta. Acest lucru este in discutie, formula aceea care sa multumeasca cat mai multi dintre cei de la nivel local”, a mai decarat Teodorovici.

La randul lor, primarii au criticat atitudinea Guvernului. Ei au afirmat ca cer o treime din bugetul statului, precizand ca nu este normal sa se lupte cu Guvernul pentru ca o parte din banii realizati de cetatenii din orasele lor sa ramana in comunitati.

“Regret ca am ajuns in aceasta postura, sa cerem drepturile cetatenilor din localitatile noastre. Cetatenii contribuie la acest impozit pe venit general. Noi ne batem azi ca o parte din banii pe care ii produc comunitatile sa ramana pe plan local. Este regretabil ca cifrele noastre nu bat cu cifrele ministrului de Finante. Cum sa spui ca noua ne-au crescut veniturile in 2018, cand noi stim, si toti au vorbit, de marile pierderi. Am convenit ca mine, la ora 12:00, sa fim la Asociatia Municipiilor, vom chema si alti primari, si daca punctul nostru de vedere nu va fi aprobat, imediat ne vom deplasa in fata Guvernului ca protest in numele cetatenor din Romania. Banii nu se iau de la primar sau de la primarie, ci de la cetateni”, a spus Gheorghe Falca, primarul municipiului Arad.

Primarii de municipii reuniti in Asociatia Municipilor din Romania (AMR) au cerut, luni, o intalnire de urgenta cu premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre Legea bugetului. Primarii au convocat pentru marti Comitetului Director si cer premierului sa participe la discutii.

“In semestrul II din anul 2018, dar si in luna ianuarie a anului 2019, AMR v-a solicitat in mod repetat demararea procesului de consultare a structurilor asociative, pentru identificarea unei solutii privind finantarea administratiei publice locale in anul 2019, conform Programului de Guvernare 2018-2020, dar si promisiunilor anterioare ale Guvernului.

Este pentru prima oara in istoria AMR cand solicitarile noastre de dialog adresate Guvernului Romaniei, pe teme care privesc in mod direct functionarea administratiei publice locale sunt refuzate, astfel incat la niciuna din cererile transmise nu s-a primit vreun raspuns, de orice natura, de la echipa guvernamentala”, au scris primarii in scrisoarea adresata Vioricai Dancila.

Acestia atrag atentia ca au citit in presa ca bugetul va fi adoptat pana joi, fara ca ei sa fi fost in vreun fel consultati.

“Ne aflam acum la sfarsitul lunii ianuarie 2019, fara sa avem in dezbatere publica un proiect de Lege a bugetului de stat pe anul 2019, desi, aflam din presa, ca Guvernul va adopta acest proiect pana joi, 31 ianuarie a.c”, mai spus primarii.

Potrivit acestora, tot din surse neoficiale, au aflat si despre cotele din impozitul pe venit ce urmeaza sa fie alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, respectiv 20% la bugetul local al judetului; 45-50% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor – fata de procentul de 60% solicitat de structurile asociative; 30-35% pentru echilibrarea bugetelor locale – fata de procentul de 20 % solicitat.

“Dincolo de gravitatea cuantumului procentelor vehiculate in presa, care nu corespund in niciun caz celor solicitate de reprezentantii APL, consideram, stimata doamna prim-ministru, ca structurile asociative ale administratiei publice locale ar trebui sa primeasca informatiile care privesc bugetele locale in urmatorii ani, direct de la sursa si ca, mai mult decat atat, acestea ar trebui sa fie cel mai important partener de dialog al Guvernului, atunci cand in discutie sunt finantele publice locale.

Avand in vedere ca pana in prezent nu exista nicio informatie oficiala privind fundamentarea bugetelor locale in cadrul Legii bugetului de stat pe anul 2019, solicitam, doamna prim-ministru, organizarea unei intalniri cu dvs. pentru discutarea cotelor ce urmeaza a fi alocate UAT, alocari bugetare de care depinde dezvoltarea comunitatilor urbane in urmatorii ani”, au mai trasmis primarii de municipii.

Documentul este semnat de primarul PSD Robert Negoita, in numele Comitetului Director.

Darius Valcov, consilierul premierului, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca proiectul de lege a bugetului pentru 2019 este gata, urmand a fi prezentat de catre Guvern marti, 29 ianuarie.

