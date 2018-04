UPDATE: Teodor Brates, principalul crainic in timpul Revolutiei din 1989, pus sub acuzare

UPDATE: Teodor Brates, principalul crainic al TVR in timpul Revolutiei din decembrie 1989, s-a prezentat la Parchetul General, miercuri, la o zi dupa ce procurorii au anuntat extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii in cazul fostului presedinte Ion Iliescu.

Teodor Brateş, fost redactor-şef adjunct al programului Actualităţi din TVR, a fost audiat la Parchetul General în dosarul Revoluţiei. Prezentatorul televiziunii publice a fost pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității, a precizat avocatul acestuia, citat de news.ro.

Teodor Brateş este cel care a coordonat, în perioada 22 – 24 decembrie 1989, transmisia Revoluţiei din studiourile TVR.

Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu este acuzat ca a acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist si ca, prin exercitarea autoritatii depline, ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, insa nu a actionat in acest sens.

Teodor Brates a ajuns la Parchet in jurul orei 9.00. In decembrie 1989, el era redactor-sef adjunct la programul de Actualitati din Televiziunea Romana si a fost “amfitrionul” Revolutiei la TV, transmitand in direct aproape 70 de ore in zilele de 22, 23 si 24 decembrie 1989.

Marti, Ministerul Public a anuntat ca procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului Generalau dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii in cazul generalului locotenent in rezerva Iosif Rus, la datafaptelor comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior si in cazul amiralului in rezerva Emil (Cico) Dumitrescu,la data savarsirii faptelor capitan rang I.