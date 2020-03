Tensiunile dintre SUA şi China ating un nou nivel periculos, în contextul pandemiei

Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii şi China au atins cel mai periculos nivel din ultimele decenii, culminând cu acuzaţii conspiraţioniste de atribuire a responsabilităţii pentru pandemia de coronavirus, afirmă analişti citaţi de site-ul de ştiri Axios.com. “Criza generată de pandemia coronavirusului a generat o spirală a tensiunilor între Statele Unite şi China, analiştii fiind alarmaţi de cel mai periculos nivel al tensiunilor bilaterale din ultimele decenii”, comentează site-ul Axios.com, preluat de Mediafax.

În loc să colaboreze pentru combaterea pandemiei, principalele economii ale lumii sunt implicate în acţiuni periculoase de escaladare a crizei, cu accente ostile care generează neîncredere. “În încercarea de a dispersa vina pentru o pandemie care a izbucnit pe teritoriul Chinei, unii oficiali chinezi şi publicaţiile de propagandă avansează o teorie a conspiraţiei despre plantarea virusului în Wuhan de către armata americană – o strategie pentru dezinformare care nu a mai avut această intensitate din primele zile ale Războiului Rece. Oficiali americani, inclusiv preşedintele Donald Trump, au reacţionat prin numirea coronavirusului drept «virus chinez», terminologie care intră în contradicţie cu normele convenţionale asumate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). O escaladare simetrică a expulzărilor jurnaliştilor a condus la măsuri fără precedent din punct de vedere istoric: Statele Unite au expulzat 60 de angajaţi ai trusturilor media chineze, iar zilele trecute Beijingul a anunţat că jurnaliştii americani care lucrează la trei publicaţii cunoscute din SUA trebuie să plece”, notează Axios.com.

Deteriorarea relaţiilor bilaterale probabil a fost generată de pandemie, dar premisele datează de mult timp. “China are acum puterea şi încrederea de a provoca Statele Unite, instituţiile occidentale şi valorile generale, pe mai multe fronturi. Sub conducerea liderului Partidului Comunist, Xi Jinping, China a adoptat o linie dură spre menţinerea principiilor politice şi spre autoritarism. Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, diplomaţia SUA, care altfel ar fi intervenit pentru a contribui la oprirea deteriorării relaţiilor bilaterale, a fost în mare parte marginalizată şi înlocuită cu declaraţii directe de la Casa Albă”, explică Axios.com.

“Washingtonul şi Beijingul observă că diferenţele bilaterale de putere se reduc, iar diferenţele ideologice se amplifică, situaţie care accentuează tensiunile bilaterale, afectând cooperarea în criza de coronavirus. Ministerul chinez de Externe difuzează terorii ale conspiraţiei, diplomaţii chinezi critică frecvent Statele Unite, iar Beijingul expulzează acum un număr fără precedent de jurnalişti americani. Din aceste puncte de vedere, pare a fi mai puţin China reformistă şi mai degrabă China Maoistă”, afirmă Rush Doshi, directorul Iniţiativei Strategia China (China Strategy Initiative), de la Institutul Brookings.

Un accident militar ori o interpretare greşită a unei situaţii strategice ar putea genera rapid o conflagraţie. O coliziune în zbor între un avion american de spionaj şi un aparat de vânătoare chinez în aprilie 2001 a adus la limită relaţiile bilaterale, dar conflictul a fost depăşit prin intense eforturi diplomatice ale ambelor părţi. Dacă s-ar întâmpla acum un astfel de incident, “criza politică ar putea escalada foarte rapid. Ambele părţi ar putea folosi o astfel de criză pentru a mobiliza propriii cetăţeni în sensul susţinerii poziţiilor şi apărării intereselor”, apreciază Bonnie Glaser, directorul Proiectului Puterea Chinei (China Power), al Centrului pentru Studii Strategice Internaţionale (Center for Strategic and International Studies).

Un oficial de rang înalt de la Washington a declarat pentru Axios.com că Statele Unite vor “un angajament constructiv, orientat spre rezultate” în relaţia cu Administraţia Chinei, notând însă că Beijingul mobilizează propaganda de stat şi teoriile conspiraţiei pentru a dispersa vina. “Statele Unite îndeamnă Partidul Comunist din China să opteze pentru mai multă transparenţă şi să participe în mod constructiv la efortul mondial de contracarare a ameninţării comune”, a precizat oficialul american.

“Cerem Statelor Unite să nu mai arate cu degetul spre China. Principala prioritate este să coopereze comunitatea internaţională pentru combaterea virusului”, a comunicat, la rândul său, Geng Shuang, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

În prezent, Administraţia Chinei trimite echipamente medicale şi consultanţi în numeroase ţări. În schimb, Statele Unite au avut puţine tentative de a conduce acţiunile de reacţie la nivel global. Dacă tendinţa va continua, ar putea marca o victorie majoră în încercarea Chinei de a fi percepută un lider global care poate concura cu Statele Unite, notează Axios.com. (MEDIAFAX)